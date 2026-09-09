Juan Solaegui, nuevo director de Desarrollo de Negocio de Feníe Energía - FENÍE ENERGÍA

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Juan Solaegui se ha incorporado a Feníe Energía como director de Desarrollo de Negocio con el objetivo de "reforzar la estrategia de crecimiento de la compañía e impulsar nuevas oportunidades, productos y servicios que permitan seguir dando respuesta a las necesidades de hogares y empresas y a la evolución del mercado energético".

Desde su nueva posición, Solaegui trabajará en la identificación de oportunidades de mercado, la evolución del portfolio de productos y servicios, la estrategia de producto y 'pricing' y el desarrollo de nuevas alianzas, ha informado la compañía en un comunicado.

Este crecimiento, ha señalado la empresa, se abordará "preservando y reforzando el modelo diferencial de Feníe Energía, basado en una red de profesionales energéticos que mantienen una relación directa y de confianza con el cliente".

Según ha indicado, el desarrollo de nuevas soluciones permitirá ampliar las herramientas y servicios a disposición de los agentes energéticos reforzando su papel como figura central del modelo de la compañía y como referente energético para hogares y empresas.

"Feníe Energía está en un momento con importantes oportunidades de crecimiento y queremos aprovecharlas desde aquello que nos hace diferentes. Su experiencia en el sector energético y en el desarrollo de nuevos negocios será muy valiosa para impulsar nuevas soluciones que nos permitan seguir creciendo, reforzar nuestro modelo y aportar cada vez más valor a nuestros Agentes Energéticos y, a través de ellos, a nuestros clientes", ha afirmado la directora general de Feníe Energía, Paula Román.

TRAYECTORIA EN EL SECTOR ENERGÉTICO

Antes de incorporarse a Feníe Energía, Solaegui ocupaba la Dirección Comercial de la comercializadora de Acciona Energía, donde lideraba un equipo de más de 50 profesionales y una cartera superior a 8 TWh de energía contratada para grandes clientes y PYMEs.

Anteriormente, desempeñó diferentes responsabilidades en Repsol Electricidad y Gas, E.ON y Viesgo, vinculadas a estrategia comercial, desarrollo de nuevos negocios, productos y servicios de valor añadido, ventas y gestión comercial, tanto en el ámbito B2C como B2B.

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con un Executive MBA por IESE Business School.

La compañía ha afirmado que "la incorporación de Solaegui se enmarca en la estrategia de Feníe Energía para seguir avanzando en la diversificación de su actividad y en el desarrollo de nuevas soluciones manteniendo al agente energético y su relación de confianza con el cliente en el centro de su modelo".