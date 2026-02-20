La junta de accionistas de Molins aprueba la adquisición de la portuguesa Secil

Archivo - Camión de la portuguesa Secil - MOLINS - Archivo

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas de Cementos Molins ha aprobado la adquisición del 100% de capital de la compañía portuguesa Secil a través del acuerdo de compraventa de acciones suscrito con el grupo inversor también portugués Semapa, ha comunicado este viernes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El acuerdo se ha aprobado durante la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía celebrada este viernes, con el voto a favor de la totalidad de acciones que han emitido de forma válida su voto, un total de 59.673.005 acciones, que representan el 95,6% del capital presente y un 90,255% del capital social.

Además, la junta también ha aprobado la emisión de bonos simples sénior por un importe máximo de 500 millones de euros, prevista para el primer semestre de 2026, y que irá destinada principalmente a la financiación parcial de la adquisición por Cementos Molins del total capital de Secil.

Molins y Semapa alcanzaron el acuerdo para la adquisición de Secil a finales de 2025 por un importe de 1.400 millones de euros, que compañía financiará con una combinación de caja disponible, fondos procedentes de un crédito sindicado y la propia emisión de bonos.

El organismo también ha nombrado consejera independiente a Paloma Alonso Casillas por un periodo de cuatro años, y ha aprobado la delegación de las facultades necesarias para ejecutar los acuerdos aprobados por la junta general.