La Junta insiste en que "carece de instrumentos financieros" para apoyar a Abengoa pero no "arroja la toalla"

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha insistido este viernes en que la Junta de Andalucía "carece de instrumentos financieros para apoyar a una gran empresa como Abengoa", aunque ha querido dejar claro que la administración autonómica "no arroja la toalla" y sigue "buscando opciones alternativas" para que la ayuda solicitada por la multinacional andaluza "se pueda materializar".

Velasco se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, un día después de que Abengoa comunicase a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una nueva ampliación hasta el próximo martes, 17 de noviembre, del plazo para la aportación del compromiso de apoyo financiero de la Junta de Andalucía con la advertencia de que "tomará las decisiones que correspondan" en caso de que no se materialice antes de la fecha fijada.

"Nosotros estamos viendo todas las opciones, todas las posibilidades, pero como he insistido en varias ocasiones, tenemos que encontrar la herramienta adecuada para que esa ayuda se pueda materializar", ha añadido el titular andaluz de Economía, que ha subrayado que desde su departamento "no podemos hacer cualquier cosa y carecemos de los instrumentos financieros adecuados para apoyar a una gran empresa como Abengoa".

En cualquier caso, Velasco no ha querido cerrar la puerta por completo y ha señalado que desde la Junta se siguen "buscando opciones alternativas para que esto se pueda materializar". "De momento no podemos, pero no arrojamos la toalla", ha concluido el consejero.