KPMG pone en marcha 'La Talentour', la iniciativa itinerante que busca conectar con recién titulados

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

KPMG inicia el próximo 17 de noviembre la iniciativa 'La Talentour', una propuesta itinerante que busca conectar con estudiantes y recién titulados de distintas ciudades españolas para ofrecer una mirada sobre los cambios que vive el mercado laboral, así como al papel que desempeñarán los jóvenes en ámbitos como la gestión de empresas, según ha informado la empresa en un comunicado.

La firma ha transformado una unidad móvil para abrir un canal de diálogo con los futuros profesionales y presentarse como un recurso que facilite el encuentro entre universidad y empresa.

El 'roadshow' recorrerá cuatro ciudades españolas durante el mes de noviembre: Bilbao (17 y 18 de noviembre), Barcelona (19 y 20), Granada (24 y 25) y Sevilla (26 y 27).

Su primera parada será en el campus de Vizcaya de la Universidad del País Vasco, que se convertirá en un espacio dinámico, orientado a la generación de oportunidades y networking durante dos días.

Esta iniciativa tiene lugar en un momento de especial dinamismo para la compañía, puesto que se han incorporado 850 nuevos profesionales, de los cuales el 70% son recién licenciados, entre septiembre y octubre de este año.