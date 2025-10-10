Levi Strauss multiplica por diez sus beneficios y mejora previsiones anuales

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma estadounidense de moda vaquera Levi Strauss registró al cierre de su tercer trimestre fiscal un beneficio neto de 218 millones de dólares (188 millones de euros), lo que supone diez veces más que el resultado de 20,7 millones de dólares (18 millones de euros) contabilizado un año antes, informó la compañía, que ha revisado al alza su previsión de resultados.

Las cuentas de Levi Strauss entre junio y agosto reflejaron un impacto adverso de 8,6 millones de dólares (7,5 millones de euros) por costes de reestructuración, frente a los 3,4 millones de dólares (2,6 millones de euros) anotados en el tercer trimestre de 2024, aunque en el periodo no contabilizó ningún deterioro sustancial de activos intangibles, frente a los 111,4 millones de dólares (96 millones de euros) del mismo intervalo del ejercicio anterior.

De su lado, la cifra de negocio de Levi Strauss en el trimestre ascendió a 1.543 millones de dólares (1.330 millones de euros), un 6,9% más que en el tercer trimestre del año pasado.

En concreto, los ingresos de la firma en América sumaron 806,4 millones de dólares (695 millones de euros), un 6,5% más, mientras que en Europa aumentaron un 4,8% hasta 426,3 millones de dólares (367 millones de euros). En el caso de Asia los ingresos crecieron un 12,4%, hasta 277,7 millones de dólares (239 millones de euros).

En función de los canales de distribución, las ventas de Levi Strauss en el segmento mayorista sumaron en el tercer trimestre 832,2 millones de dólares (717 millones de euros), un 3,5% más, mientras que el canal DTC facturó 711,2 millones de dólares (613 millones de euros), un 11,3% más.

"Tuvimos otro trimestre muy sólido", afirmó Michelle Gass, presidenta y consejera delegada de Levi Strauss, quien destacó la apuesta de la compañía por el canal 'online'.

De este modo, en los nueve primeros meses del ejercicio, Levi Strauss obtuvo un beneficio neto de 420 millones de dólares (362 millones de euros), frente a las ganancias de 28 millones de dólares (24 millones de euros) del mismo periodo de 2024, mientras que la cifra de ingresos contabilizada ascendió a 4.516 millones de dólares (3.893 millones de euros), un 5,5% más.

Hasta final de agosto, la multinacional asumió un impacto negativo por costes de reestructuración de 22,1 millones de dólares (19 millones de euros), frente a los 171,6 millones de dólares (148 millones de euros) del año pasado. Asimismo, Levi Strauss se anotó un impacto adverso de 2,5 millones de dólares (2 millones de euros) en los nueve primeros meses del ejercicio por el deterioro de valor de activos intangibles, muy por debajo de los 117,9 millones de dólares (101 millones de euros) de un año antes.

"Gracias a la fortaleza en todos los canales, segmentos y categorías, estamos mejorando nuestras perspectivas para todo el año y estamos bien posicionados para la temporada navideña", apuntó Michelle Gass, a pesar de admitir que el entorno operativo sigue siendo complejo. "La consistencia de nuestro desempeño y la agilidad operativa me dan confianza en que lograremos un crecimiento sostenido y rentable hasta 2026 y en adelante", añadió.

De tal forma, asumiendo que los aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones procedentes de China se mantendrán en el 30% y los del resto del mundo en el 20% durante el resto del año, la multinacional textil ahora prevé un crecimiento de los ingresos netos del 3%, cuando anteriormente esperaba un aumento del 1% al 2%; mientras que confía en un crecimiento orgánico de los ingresos del 6%, por encima del rango del 4,5% al 5,5% anterior.

Asimismo, las ganancias por acción diluidas ajustadas aumentarían a una horquilla de entre 1,27 y 1,32 dólares, frente a la de entre 1,25 y 1,30 dólares que había anticipado previamente.