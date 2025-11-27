LG Electronics nombra nuevo CEO a Lyu Jae-cheol

Archivo - FILED - 01 September 2022, Berlin: LG's logo at the IFA electronics trade show. Photo: Fabian Sommer/dpa - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

LG Electronics ha nombrado como nuevo consejero delegado de la compañía a partir del próximo 1 de diciembre a Lyu Jae-cheol, hasta ahora responsable de la división de electrodomésticos del conglomerado surcoreano, reemplazando así en el cargo a William Cho, que ha dirigido la empresa los últimos cuatro años.

Lyu se incorporó a Goldstar (actual LG Electronics) en 1989 como investigador en el Centro de Investigación de Electrodomésticos y ha dedicado casi la mitad de su carrera al I+D de esta categoría. Desde 2021 dirigía la división de electrodomésticos (HS) de la multinacional.

Con el nombramiento de Lyu como nuevo CEO, el vicepresidente ejecutivo Baek Seung-tae, hasta ahora responsable de las Kitchen Solutions, asumirá la dirección de la división HS.

De su lado, los responsables de las divisiones Media Entertainment Solution (MS), VS y ES se mantienen en sus respectivos cargos para asegurar la continuidad y el impulso estratégico.

Asimismo, para acelerar el desarrollo de los dos pilares B2B de la compañía - soluciones para vehículos y climatización (HVAC) -, LG ha anunicado el ascenso de Eun Seok-hyun a responsable de la división Vehicle Solution (VS), y de James Lee como responsable de la división Eco Solution (ES).

Por otra parte, Kwack Do-yeong, con amplia experiencia en ventas y estrategia en la división HS y un profundo conocimiento de los mercados internacionales, ha sido nombrado representante regional de LG Electronics Norteamérica y director de LG Electronics USA.

El fabricante surcoreano ha señalado que estos cambios organizativos buscan ganar eficiencia y dotar a la compañía de una estructura de decisión más ágil y capaz de responder con rapidez a los cambios del entorno, así como reforzar operaciones selectivas y focalizadas en acelerar la estrategia a medio y largo plazo.

De este modo, si bien LG mantendrá su estructura actual de cuatro divisiones, garantizando decisiones rápidas y con responsabilidad a nivel de la compañía general, las funciones similares o adyacentes entre estas se integrarán para simplificar operaciones y mejorar la ejecución.