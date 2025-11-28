Antonio Llardén (Enagás), galardonado por su trayectoria profesional en la Noche de la Industria - ENAGÁS

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha sido galardonado con el premio 'Trayectoria Profesional' en la XXV edición de la Noche de la Industria organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid (AIIM).

En concreto, el galardón reconoce a Llardén por su carrera ejemplar como ingeniero industrial y su valiosa aportación al desarrollo energético e industrial del país.

La Noche de la Industria es un encuentro en el que se distinguen cada año la contribución de ingenieros industriales, empresas y agentes sociales en favor de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, impulsando la economía española, con enfoque en la innovación que permita un crecimiento sostenible en todos los ámbitos.

Junto a Llardén, en la categoría de 'Ingeniero Industrial del Año', fue premiada Cristina Abad Salinas, directora de Estrategia y Sostenibilidad en Navantia, así como el Grupo Oesía, como 'Empresa Más Innovadora' y Bodega Matarromera, galardonada como 'Pyme Innovadora'.

En el ámbito social, ONG Nadiesolo fue distinguida en la categoría 'Trayectoria Humanística, Social y Cultural', mientras que el Programa Fomento de las Vocaciones por la Ingeniería, del Instituto de la Ingeniería de España (IIE), recibió el galardón 'Talento en Ingeniería'.