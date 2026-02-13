L'Oréal cae más de un 4% en Bolsa el día después de presentar resultados anuales

Archivo - Logo de L'Oréal en una de sus oficinas en Berlín (Alemania). - Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cotización del grupo francés de belleza L'Oréal se resiente este viernes más de 4% en Bolsa después de haber presentado unos resultados con unos beneficios netos atribuidos de 6.127 millones de euros en 2025, lo que supone un retroceso del 4,4%.

De este modo, sus acciones cedían un 4,33% sobre las 14.10 hora peninsular española, hasta los 374,70 euros, tras haber informado ayer de los resultados obtenidos en 2025 una vez cerraron los mercados. Sin embargo, L'Oréal está moderando las pérdidas, ya que en los primeros compases de la sesión se llegó a dejar más de un 6%.

Los ingresos ascendieron a 44.052 millones de euros, un 1,3% más en términos absolutos y un 4% más en comparables. Por segmentos de negocio, las ventas de productos para consumidores subieron un 0,7%, hasta los 16.090 millones de euros, al tiempo que las de la rama de lujo se situaron en los 15.595 millones de euros, sin cambios.

La facturación de la división de belleza dermatológica escaló hasta los 7.204 millones de euros, un 2,5% más, mientras que la del área de productos destinados a uso profesional creció un 5,7%, hasta los 5.163 millones de euros.

Ya solo en el cuarto trimestre, L'Oréal se anotó unos ingresos de 11.245 millones de euros, un 1,3% más en métricas absolutas y un 6% en comparables.

"A pesar de la incertidumbre macroeconómica, somos optimistas sobre las perspectivas del mercado mundial de la belleza en 2026 y confiamos en nuestra capacidad para seguir creciendo por encima de él gracias a la estrategia multimarca de L'Oréal, logrando otro año de avances en ventas y beneficios", afirmó el consejero delegado, Nicolas Hieronimus.

NOMBRAMIENTO DE PABLO ISLA

En la junta de accionistas del 24 de abril se votará el nombramiento como vicepresidente de Pablo Isla, actual presidente de Nestlé y exconsejero delegado de Inditex entre 2005 y 2011. Isla asumió la jefatura de Nestlé el pasado 1 de octubre después de que el órgano rector adelantase su toma de posesión, prevista inicialmente para abril de este año.

La iniciativa es una propuesta de Nestlé que tiene el respaldo de la comisión de nombramientos y gobierno corporativo. La junta deberá decidir si rubrica la designación de Isla y de Anna Lenz como consejeros por un periodo de cuatro años.

El consejo de administración ha propuesto, además, el reparto de un dividendo de 7,20 euros pagadero el 4 de mayo a los tenedores que figuren como tal al cierre de los mercados el 29 de abril. Este dividendo será un 2,9% mayor que el abonado hace un año.