Mahou, premio Alimentos de España a la industria alimentaria.

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cervecera Mahou ha sido galardonada con el premio Alimentos de España a la industria alimentaria por su "compromiso con el planeta y las personas", así como el uso de la innovación y reputación como motor de su crecimiento en la XXVII edición de los premios Alimentos de España.

En esta edición también se ha reconocido el trabajo del Colectivo de Cocineras y Cocineros Rurales, en la figura representativa de Luis Alberto Lera, con el premio extraordinario, mientras que la empresa vallisoletana Remolonas Foods ha recibido el premio Alimentos de España a la Innovación.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado hoy que los hombres y mujeres del sector agroalimentario representan lo mejor de nuestra sociedad: esfuerzo, innovación y sostenibilidad.

Planas ha presidido el acto de entrega en el Teatro Real de Madrid, donde se ha reunido a los 31 galardonados de esta edición que, por primera vez, integra todas las categorías en una convocatoria anual.

Durante su intervención, ha destacado que la alimentación "no es solo salud, sino también economía y autonomía estratégica". España, ha recordado, exportó alimentos por valor de 77.428 millones de euros en el último año móvil, "lo que ha permitido alimentar a más de 130 millones de personas y se ha situado entre los líderes mundiales del comercio agroalimentario".

El titular de Agricultura ha presentado los avances de la Estrategia Nacional de Alimentación, una hoja de ruta "para lograr un sistema integral más sostenible, competitivo y profundamente vinculado al territorio".

Asimismo, ha recordado la elaboración, junto con Icex y Turespaña, de un plan de medidas para reforzar la gastronomía española en el mundo, con el fin de consolidar el liderazgo internacional del país.

El ministro ha puesto en valor también la importancia de la gastronomía rural, representada en esta edición por el premio extraordinario a los cocineros rurales en la figura de Alberto Lera, y ha rendido homenaje póstumo a Crisanto Cuba Cendán, de la Quesería Don Crisanto.

Planas ha felicitado a los premiados, a quienes ha definido como "los mejores embajadores de los Alimentos de España" por ser "el reflejo de un país que ha sabido conjugar tradición e innovación, sostenibilidad y talento". "Gracias a vuestro trabajo, España es el país más rico del mundo en diversidad, calidad, solidaridad y sostenibilidad", concluyó.