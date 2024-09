Mañueco pedirá a Sánchez que presione en la UE por una PAC que defienda al agricultor profesional

Las OPAs reclaman que desde CyL se pida al Gobierno el impulso de aranceles a Ucrania para regular el precio del cereal



VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ratificado su compromiso con el campo en la reunión que ha mantenido este viernes con las organizaciones profesionales agrarias, con las que ha acordado mantener al menos dos reuniones anuales, al tiempo que ha garantizado que trasladará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su próxima reunión las principales reivindicaciones del sector como son la defensa del agricultor profesional en la futura PAC, más hectáreas de regadío en Castilla y León y más medidas de sanidad animal.

Este ha sido el principal compromiso alcanzado en un encuentro "cordial y fructífero" que se ha prolongado durante casi dos horas y en el que se ha garantizado el diálogo entre administración y organizaciones profesionales agrarias en el seno del Consejo Regional Agrario y con el presidente a través de dos reuniones anuales.

En la reunión han estado presentes, además del presidente, la consejera de Agricultura, María González Corral, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo; el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, y el portavoz de la plataforma UPA-COAG, Lorenzo Rivera, quienes han insistido en la importancia de seguir "en la línea del diálogo".

Así, González Corral ha detallado que desde la Junta existe la "máxima" predisposición para llegar a acuerdos con los profesionales del campo desde la "lealtad y el diálogo", algo que continuará en la próxima reunión del Consejo Regional Agrario que tendrá lugar en la primera semana de octubre.

La consejera ha asegurado que en la encuentro previsto próximamente entre Mañueco y Pedro Sánchez, el presidente de la Junta de Castilla y León trasladará algunas de las principales preocupaciones manifestadas por las OPAs. Así, como primer punto, González Corral ha detallado la importancia de avanzar ya en la PAC 'post 27' con el fin de defender como punto estratégico las explotaciones familiares profesionales.

Además, Mañueco también reclamará al presidente la preocupación por el regadío existente en la Comunidad con el fin de que "de una forma u otra" se tenga en cuenta la demanda de la agricultura y la ganadería para incrementar esas zonas de regadío en el Plan Hidrológico.

A estos asuntos la consejera ha unido la necesidad de apostar por la sanidad animal con el fin de lograr una coordinación entre administraciones para abordar problemas como los generados en la cabaña ganadera por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE).

"Es necesario trabajar en defensa de nuestro campo", ha subrayado González Corral, quien ha avanzado también que la Junta buscará soluciones para acometer una simplificación de trámites administrativos para los profesionales del campo.

Tras el encuentro, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, ha destacado la relevancia de tener una "interlocución continua y reglada" entre las organizaciones profesionales y la administración y se ha mostrado satisfecho por el compromiso del presidente de recibirles al menos dos veces al año. "La reunión de hoy ha sido muy positiva, hay complicidad y posturas comunes entre administración y organizaciones agrarias en los temas del día a día", ha defendido.

No obstante, Dujo ha insistido en la necesidad de trabajar para atajar el problema de los precios bajos en los cereales de Castilla y León, ya que, pese a contar con una cosecha "aceptable", los agricultores no obtienen "rentabilidad". "No puede ser que estén los costes tres veces más altos que el valor de lo que vendemos", ha remarcado.

En este sentido, ha reclamado a la Junta que traslade al Gobierno central la necesidad de revisar los acuerdos internacionales para imponer aranceles a Ucrania y que no "entre" cereal a bajo precio.

Sobre este mismo asunto, el representante de UPA-COAG, Lorenzo Rivera, ha pedido "dar una vuelta" a la situación de los precios, algo que ha planteado como uno de los problemas "más serios" para el campo, ya que los agricultores "no pueden competir" en este sentido con un país que "carece de regulación" por la guerra. "Es necesario pagar un precio justo a la producción local para que los agricultores no se arruinen", ha defendio Rivera.

"Deben dar una solución", ha reclamado, tras lo que a cifrado e unos "570 millones de euros" las pérdidas que pueden llegar a alcanzar los productores de cereales por la situación de los precios. "Es necesario primar la producción local", ha exigido.

El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, también ha reclamado que se pague un precio justo por el cereal y ha considerado "urgente" que Mañueco traslade esta situación a Pedro Sánchez con el fin de que pueda revisar el acuerdo con Ucrania para imponer aranceles.

No obstante, sobre este asunto, la consejera de Agricultura ha señalado que no es competencia de la Junta la situación arancelaria con otros países y ha explicado que en una situación de "libre mercado" es difícil "actuar".

OTROS ASUNTOS

Los tres representantes de las organizaciones profesionales agrarias han reclamado que se comience ya a trabajar en la PAC 'post 27' para que se incluya desde el primer borrador la valoración de forma "contundente" de la agricultura profesional "libre y productiva".

"Es necesario revertir las malas políticas que perjudican a Castilla y León para hacer una PAC mediterránea profesional", ha defendido el presidente de Asaja, algo que ha respaldado Lorenzo Rivera de UPA-COAG, quien ha subrayado la importancia de avanzar para que la próxima normativa europea sea "lo más laxa posible con el pacto verde ha complicado mucho la vida".

Del mismo modo, González Palacín, de UCCL, ha reclamado que España debe trasmitir en Bruselas una "posición firme" y el Gobierno tiene que "presionar" desde el "minuto uno" para que se rebajen "de forma sustancial" la exigencias medioambientales en al futura PAC.

En cuanto al Plan Hidrológico el presidente de Asaja ha lamentado que Castilla y León se sitúe entre las autonomías con menor porcentaje de superficie de regadío con un 15 por ciento, por lo que ha exigido tanto al Ministerio de Transición Ecológica como a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que se aborden esta situaicón para conseguir "más regadío" en la Comunidad que avance, además, en la "modernización".

El coordinador de UPA-COAG ha explicado que en Castilla y León son las 500.000 hectáreas de regadío las que "salvan" en "años de sequía", por lo que ha reclamado más regadío y la "modernización" de las infraestructuras actuales.

Finalmente, en cuanto a sanidad animal, Asaja ha reclamado un mayor control de la fauna salvaje, mientras UCCL ha defendido la importancia de incentivar la vacunación como herramienta "eficaz". "Si no lo hacemos habrá problemas todos los años tanto con la EHE como con la tuberculosis", ha asegurado González Palacín.

Por último, Palacín ha considerado que con el anterior equipo de la Consejería de Agricultura, liderado por VOX, se iba por "buen camino" en cuanto a sanidad animal, por lo que ha abogado por mantener la línea de la vacunación.