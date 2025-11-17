Marichal (Cehat): "Perdemos el talento porque la gente no tiene donde vivir"

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal, ha indicado este lunes que se está perdiendo talento porque "la gente no tiene donde vivir" y ha indicado que el problema de la vivienda es una de las principales preocupaciones de los empresarios y que afecta a todos los sectores.

Marichal, que ha participado en unas jornadas organizadas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha señalado así que, desde hace años, se están dando problemas para captar profesionales en muchos gremios y zonas de España diferentes.

En esta línea, ha recordado que hay profesionales que, durante la temporada alta y en algunos destinos como Baleares, tienen que vivir en caravanas o barcos, lo que da una imagen "paupérrima".

"Estamos perdiendo el tiempo, hay que reaccionar a esto", ha señalado en un alegato para que se tomen medidas que acaben con esta situación.

El presidente de la patronal hotelera ha comentado que, a día de hoy, el 60% de la renta de los trabajadores va destinado a pagar la renta de la vivienda, lo que sumado a otros problemas como la "falta de infraestructuras" o la calidad de las carreteras provoca que la gente "se canse, no tenga un propósito de vida, pierda la ilusión y la esperanza", lo que deriva en "problemas de estrés y psicológicos" y, por tanto, en unas altas tasas de absentismo.

"Llevamos diez años hablando de la vivienda vacacional, llevamos cinco años hablando de la vivienda en general", ha subrayado, y ha incidido en que no sabe "a qué están esperando" las administraciones para dar una solución a este problema.

Así, Marichal ha resaltado que el derecho a la vivienda "va por encima de todo" y que si "la gente no tiene una ilusión, no tiene su casa, su techo donde poder guarecerse, al final lo demás todo sobra", una cuestión a la que, considera, "ni el Gobierno ni la oposición" le están dando importancia.

"En esto tiene que haber una sola palabra, un solo plan estratégico nacional que dé solución a este problemón que tiene nuestra gente. Aquí no se trata de ser liberal, de ser conservador, de ser progresista, aquí se trata de ser persona", ha dicho.