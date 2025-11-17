Más de 2.300 agricultores afectados de la Dana recibirán 42,1 millones para reparar daños en infraestructuraa

Archivo - Campos de viñedos anegados por el agua - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado un nuevo listado de 2.374 agricultores afectados por la Dana que percibirán 42,1 millones de euros para compensar por la reparación de daños en infraestructuras agrarias.

En concreto, en total, por este concepto, se han desembolsado más de 81,1 millones de euros a un total de 6.609 agricultores, mientras que próximamente saldrá un tercer listado.

Agricultura ha señalado que esta línea de ayudas forma parte de las actuaciones impulsadas por el Gobierno tras la dana para acelerar la recuperación de las zonas agrícolas afectadas y asegurar la continuidad de la actividad en las explotaciones dañadas.

A partir de hoy, se abre un plazo de 15 días hábiles en el que el agricultor puede renunciar a la ayuda, en caso de que prefiera acogerse a la opción de la reparación de su explotación por la empresa pública Tragsa. La renuncia podrá realizarse mediante certificado electrónico a través de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

De esta forma, si los beneficiarios no renuncian a la ayuda, pasados los 15 días hábiles, se procederá al pago de las cantidades publicadas y las parcelas de su titularidad ya no serán reparadas por Tragsa.