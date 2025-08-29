Medio centenar de destinos europeos concentra casi la mitad de todas las opiniones sobre tours y atracciones

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 50 ciudades europeas, apenas el 0,2% de los destinos más turísticos del viejo continente, concentran casi la mitad de todas las opiniones sobre tours, actividades y atracciones, según se desprende del nuevo informe de Arival y Destination Wayfinder 'Beyond Capacity: Managing Demand at Europe's Top Attractions' (Más allá de la capacidad: gestión de la demanda en las principales atracciones de Europa).

En concreto, dicho informe destaca la "creciente presión sobre las experiencias turísticas más populares de Europa", al tiempo que describe las medidas que puede adoptar el sector para garantizar el equilibrio y la accesibilidad a largo plazo.

Las conclusiones, basadas en el análisis de más de 56 millones de opiniones de huéspedes en 300.000 listados de experiencias y 32.000 destinos, revelan la "continua concentración de la demanda en un pequeño número de ciudades y atracciones".

RETOS OPERATIVOS Y DE GESTIÓN DE VISITANTES

En estos destinos, unas pocas experiencias atraen una "atención desproporcionada". En París, por ejemplo, las cinco atracciones principales entre más de 4.000 listados de operadores generan el 44% de todas las opiniones, patrón que se observa de forma similar en Roma (34%), Barcelona (43%) y Ámsterdam (41%).

El cofundador y director ejecutivo de Arival, Douglas Quinby, afirma que el atractivo global de estos lugares emblemáticos es "innegable", pero la "intensa demanda está creando importantes retos operativos y de gestión de visitantes". "Este informe es un llamamiento a la acción para que los destinos, los operadores y las atracciones colaboren en soluciones más inteligentes y sostenibles", ha añadido.

Por otra parte, el texto también examina las implicaciones prácticas de esta demanda concentrada.

ESTRATEGIAS DE ACCESO EQUITATIVO

"Desde la disponibilidad limitada de entradas y la tecnología obsoleta hasta los cambios normativos y las preocupaciones en torno a las prácticas éticas de venta de entradas, muchos operadores y atracciones se enfrentan a una presión cada vez mayor para satisfacer las expectativas de los clientes y, al mismo tiempo, preservar la experiencia de los visitantes", comenta el documento, que recomienda a las atracciones y operadores que modernicen la gestión de las entradas y de los visitantes mediante precios dinámicos, entradas programadas y análisis en tiempo real.

Asimismo, el estudio indica que las estrategias de acceso equitativo, como las ventanas de prioridad local, los incentivos fuera de las horas punta y las herramientas de gestión de colas, pueden ayudar igualmente "a distribuir la demanda de forma más justa".

De su lado, para las organizaciones de destinos, el informe pide una mayor inversión en la diversificación de la experiencia, incluyendo la promoción de barrios menos conocidos, guías locales y ofertas culturales a menor escala.

"También fomenta una mayor participación de las partes interesadas y la comunidad a través de las aportaciones de los residentes y la cartografía del flujo de visitantes, junto con esfuerzos coordinados de planificación público-privada siguiendo el modelo de programas como 'Localhood' de Copenhague", explica el análisis.

La vicepresidenta de Destination Wayfinder, Kristin Dunne, afirma que el exceso de turismo es un "síntoma del desequilibrio de los destinos, lo que indica la necesidad de una mayor y mejor gestión de los mismos". "Los destinos tienen la responsabilidad no solo de crear experiencias transformadoras para los visitantes, sino también de proteger estos sitios históricos y culturales para las generaciones futuras", ha concluido.