Meituan anticipa pérdidas en 2025 de 2.827 a 2.962 millones de euros por la guerra de precios en China

Archivo - Logo de la empresa china Meituan. - MEITUAN - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'superapp' china Meituan, que ofrece servicios de entretenimiento, viajes y envíos de comida a domicilio, ha informado este viernes de que anticipa unas pérdidas de 23.200 a 24.300 millones de yuanes (2.827 y 2.961 millones de euros) para el año 2025 fruto de la "intensa competencia" dentro del sector.

Según ha explicado en un comunicado, esta cifra contrastaría con los beneficios operativos de 52.415 millones de yuanes (6.387 millones de euros) de 2024 debido a las mayores inversiones realizadas a escala internacional, pero, sobre todo, a la guerra de precios a nivel interno de China.

La compañía ha indicado que sus operaciones permanecen "estables" y que cuenta con el suficiente capital para hacer frente a sus obligaciones. Sin embargo, ha advertido de que las pérdidas se mantendrán en el primer trimestre de 2026.

Meituan presentó el pasado noviembre los resultados del tercer trimestre, durante el cual registró unas pérdidas de 18.632 millones de yuanes (2.270 millones de euros) frente a unas ganancias de 365,3 millones de yuanes (44,5 millones de euros), su primer resultado negativo en casi tres años por el "sobrecalentamiento de la competencia".

La facturación ascendió a 95.488 millones de yuanes (11.635 millones de euros), un 4% más. Por segmentos de negocio, el reparto a domicilio generó 23.022 millones de yuanes (2.805 millones de euros), un 17,1% menos, y las comisiones 28.003 millones de yuanes (3.412 millones de euros), un 4,1% más.

Los servicios de marketing online aportaron 14.327 millones de yuanes (1.746 millones de euros) y otro tipo de conceptos y ventas 30.137 millones de yuanes (3.672 millones de euros). Estas cifras fueron un 5,8% y un 18,8% superiores en comparativa interanual, respectivamente.

Ya entonces Meituan volvió a apuntar al exceso de competencia dentro el mercado chino, mayormente con sus rivales Alibaba y JD.com, como motivo por el que se anticipaban pérdidas para el cuarto trimestre.