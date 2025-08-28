Merlin Properties completa la emisión de bonos verdes por un importe de 550 millones

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Merlin Properties ha anunciado este jueves la emisión de bonos verdes ordinarios no subordinados sin garantía en el euromercado por un importe nominal total de 550 millones de euros.

Los bonos han sido emitidos con vencimiento a ocho años, a un precio de emisión del 99,507% del valor nominal, con un cupón anual del 3,50%, 105 puntos básicos sobre 'midswap', según ha informado la compañíe en un comunicado

La suscripción y desembolso de la emisión se realizará, previsiblemente, el día 4 de septiembre de 2025. Los términos y condiciones de los bonos emitidos, así como su forma de representación, se regirán e interpretarán de conformidad con el derecho inglés.

Asimismo, está previsto que los bonos se admitan a negociación en la Bolsa de Luxemburgo. Los fondos obtenidos serán destinados a financiar proyectos verdes elegibles de conformidad con su 'Green Financing Framework', entre los que se incluye el crecimiento en la categoría de 'Data Centers', necesidades corporativas generales y, en su momento, a la amortización parcial del bono verde que vence en noviembre de 2026.

"Esta transacción es una muestra del buen momento que están viviendo los mercados de deuda, así como del excelente perfil crediticio de Merlin con inversores y la buena acogida del programa de desarrollo de 'Data Centers'", ha concluido la nota.