La ministra de Transportes cree que el 'no' de ERC a la reforma laboral no será impedimento para la mesa de diálogo

Raquel Sánchez ve "margen de entendimiento" entre Cataluña y Aragón para los JJ.OO. de Invierno

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado hoy que el rechazo de ERC a la reforma laboral no será impedimento para la Mesa de Diálogo con Cataluña. Además, ha sostenido que ve "margen de entendimiento" entre Cataluña y Aragón para celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

En una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Sánchez, al ser preguntada por el 'no' de ERC a la reforma laboral, ha dicho que no acaban de entender la posición del partido republicano, pero ha sostenido que esta negativa no será un impedimento para continuar con la mesa de diálogo.

"No hay aún una previsión de fecha, lo que tendría que hacer Aragonès es convocar la mesa de diálogo de partidos catalanes y esto aún no se ha hecho. Nuestra disposición a convocar cuando toque la mesa de diálogo. Está funcionando", ha añadido.

Ha defendido que no solo se ha activado esta mesa, sino otras importantes, y ha dicho que sobre la base de esta mesa de diálogo y acuerdo, también están activando las mesas bilaterales: "Esto también acompaña este contenido de la mesa de diálogo que las otras también funcionen".

Considera la carpeta catalana prioritaria como también lo son otras comunidades autónomas ya que, ha sostenido, desde el Gobierno son conscientes de que "se generó rotura y crispación".

Por ello, cree que lo más importante es bajar la tensión del clima ante la fractura de estas relaciones entre Cataluña y España, a su juicio: "A partir de aquí, trabajo, consenso, pacto y acuerdo dentro la Constitución".

QUE ZARAGOZA Y BARCELOA LIDEREN LA CANDIDATURA A LOS JJOO DE INVIERNO

La ministra ha afirmado también hadicho que ve margen de entendimiento sobre la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno y ha añadido que se debe entender que tanto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, quieren "que la candidatura prospere".

"Creo que debemos estar de acuerdo en que es una apuesta interesante para Cataluña y Aragón, pero sobre todo pensamos en las ciudades que liderarán esta candidatura, que son Barcelona, Zaragoza y los municipios del Pirineo. Es una oportunidad para estos territorios", ha añadido.

También ha pedido confiar en el apoyo que el Gobierno dará y en que las comunidades autónomas lleguen a los acuerdos necesarios pese a las discrepancias.