Minor Hotels desembarca en Croacia y Eslovenia para operar dos activos de lujo desde marzo de 2026

Archivo - Ista de la terraza de la piscina del Adriatic Istria Resort, que marcará el debut de Minor Hotels en Croacia - MINOR HOTELS - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cadena hotelera Minor Hotels ha anunciado este viernes la firma de un acuerdo estratégico con el grupo serbio MK Group para su entrada oficial en los mercados de Croacia y Eslovenia.

La operación supone la gestión de dos propiedades emblemáticas situadas en la costa del Adriático que, tras un periodo de adaptación operativa, serán relanzadas bajo las marcas de ultra-lujo del grupo en el año 2027.

Según los términos establecidos en el acuerdo, Minor Hotels asumirá la operativa directa de ambos activos a partir de marzo de 2026. Los complejos abrirán sus puertas para la temporada de primavera bajo la gestión de la compañía tailandesa, sirviendo este primer año como una fase de transición técnica antes del reposicionamiento definitivo que se llevará a cabo durante el ejercicio siguiente.

La estrategia de la multinacional prevé que, a lo largo de 2027, los dos hoteles completen un proceso de transformación integral para alinearse con los estándares de las insignias más exclusivas de su portafolio.

En Eslovenia, el histórico Hotel Palace Portoro se convertirá en la primera propiedad del grupo en el país bajo el nombre de Hotel Palace Portoro, Minor Reserve Collection, marcando el debut de esta nueva marca dedicada a activos independientes con una identidad histórica y cultural única.

Por su parte, en Croacia, el Adriatic Istria Resort ubicado en la localidad de Savudrija supondrá el desembarco del grupo en el mercado croata. Este complejo será renombrado oficialmente como Anantara Adriatic Istria Resort, llevando por primera vez la propuesta de hospitalidad de lujo experiencial característica de la marca Anantara a la península de Istria.

El consejero delegado de Minor Hotels, Dillip Rajakarier, ha destacado que esta expansión responde a la creciente demanda de experiencias de lujo distintivas en el centro y sureste de Europa.

El directivo ha señalado que la colaboración con MK Group es fundamental para entrar en el Adriático, una región que consideran clave para su crecimiento estratégico en el entorno del Mediterráneo.