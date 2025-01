Minoritarios ven "imprescindible" que SEPI convierta la deuda de Duro Felguera en capital ante preconcurso

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera ha considerado "imprescindible" que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) convierta la deuda de la compañía en capital, en un contexto marcado por el preconcurso de acreedores que afronta la asturiana.

"Desde el SAM queremos trasladar al accionariado y al mercado nuestro firme convencimiento en salida de nuestra empresa de la situación de preconcurso y, como hemos hecho siempre en los momentos delicados que hemos vivido, nos ponemos a disposición del consejo de administración para aportar nuestra colaboración a tal fin", según ha explicado a Europa Press el presidente del SAM, Eduardo Breña, quien ha apuntado que este sindicato representa más del 2% del capital social de Duro Felguera.

En su opinión, los socios de control, Grupo Prodi y Mota Engil, con quienes el SAM suscribió parcialmente la ampliación de capital que les dio entrada, están dando muestras de "pragmatismo y eficacia" en la gestión de la empresa, suspendiendo la ejecución de proyectos "mal presupuestados" o de "previsible escasa o nula rentabilidad", y ello en orden a no comprometer la viabilidad financiera de la compañía, que precisa "necesariamente" una reestructuración que les permita ejecutar los proyectos que están seguros que ellos pueden aportar.

"Para ello, es imprescindible que la SEPI convierta su deuda en capital, lo que nos permitirá resetear definitivamente el lastre que veníamos arrastrando y sanear los estados financieros", han apuntado los minoritarios.

En este contexto, han indicado que la 'inyección' de la SEPI permitirá a la banca financiar proyectos "viables, rentables y bien presupuestados, que se autofinancien y le permita a la asturiana empezar a generar 'free cash flow', así como tener en el corto plazo circulante y avales para ejecutar proyectos al alcance de "muy pocos" operadores, de la relevancia del contrato con Pemex.

El SAM también ha aplaudido su "fluida" relación y colaboración con "muchos" de los miembros del anterior consejo de administración de Duro Felguera. "Conocemos de primera mano los hitos que nos han permitido llegar hasta aquí y, con humildad, creemos que nuestro responsable y leal proceder han contribuido a sortear dificultades pasadas que, como las actuales, podemos contribuir a solucionar", ha abogado.

Han asegurado estar preparados "por haber tenido participación directa en cuestiones controvertidas, a las que se opusieron con total firmeza y que fueron impuestas por la Administración Pública, a contribuir a lograr los necesarios acuerdos con los acreedores, incluida SEPI".

"Han sido numerosas las ocasiones en que Duro Felguera y sus comprometidos y cualificados empleados, han sabido remontar situaciones muy adversas y, en nuestra opinión, nunca antes el colectivo de accionistas minoritarios ha tenido nuestra responsabilidad, compromiso y dimensión mediática, y si no hemos renunciado a luchar no es por otro motivo que nuestra firme creencia de que la Duro no es sólo la empresa cotizada más antigua de España, sino un símbolo de la industria española y orgullo del pueblo asturiano", ha apreciado el SAM.

Así, los minoritarios han querido lanzar un "mensaje claro al mercado": "España no puede permitirse perder una empresa estratégica y emblemática como Duro Felguera".

"No hay excusas, confiamos en nuestra empresa y apoyaremos al consejo de administración y los socios de control", ha incidido el SAM, defendiendo que esperan reunirse con el recién nombrado presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa.

Con todo, los minoritarios han considerado que si finalmente se produce la "necesaria" ampliación de capital para la conversión del préstamo de la SEPI en capital y, existe un equilibrio entre ella y los socios de control, "el SAM sabrá apoyar de nuevo la toma de las decisiones más adecuadas y eficaces".

Las acciones de Duro Felguera caían este viernes en Bolsa casi un 2% hacia las 12.30 horas, hasta intercambiarse a un precio unitario de 0,24 euros.