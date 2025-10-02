Archivo - Moeve gow lanza una campaña que permite ahorrar hasta 20 euros en cada repostaje - MOEVE - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Moeve, a través de su programa de fidelización Moeve gow, ha lanzado la campaña 'Muy fans de ahorrar', que permite sumar hasta 20 euros de ahorro combinando promociones, informó la compañía.

En concreto, la campaña ha arrancado este 1 de octubre con descuentos directos para todos los clientes de Moeve en la mayoría de sus estaciones de servicio.

A través de esta promoción, el cliente que reposte en una de las estaciones de servicio Moeve o Cepsa adheridas a la promoción recibirá un cupón de descuento que podrá utilizar en su siguiente visita. El importe del cupón varía en función del tipo de carburante elegido, yendo de los 10 céntimos de euro por litro para carburantes Moeve a los 15 céntimos por litro si se opta por la gama premium Max.

Esta promoción es compatible con el programa de fidelización de Moeve gow, a través del que los clientes pueden obtener más descuentos y promociones adicionales.

Moeve suma esta promoción a toda la gama de servicios que ofrece a sus clientes desde el club Moeve gow, como el Plan Multienergy, el descuento Carrefour y la tarjeta Mastercard Moeve gow.

Así, los clientes que dispongan de al menos dos de estas ventajas pueden alcanzar hasta 50 céntimos de descuento por litro de combustible, lo que se traduciría en unos 20 euros de ahorro por cada repostaje de 40 litros de carburante Max.