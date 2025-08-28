Moody's asigna un rating de 'Baa3' a Abertis, dentro del grado de inversión

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Moody's ha asignado a Abertis un primer rating de 'Baa3' con perspectiva 'estable', lo que supone estar dentro del grado de inversión, apoyado en la "fuerte" posición de liquidez de la empresa, así como por la facilidad de adaptación de los peajes de sus autopistas a la inflación.

Esta nota refleja su amplia presencia en el sector de las autopistas, con cerca de 8.000 kilómetros en 10 países, incluyendo España, Francia, Italia, México, Puerto Rico, Brasil o Chile, entre otros, según argumenta la agencia de calificación.

"Esto convierte al grupo en el mayor operador de autopistas del mundo. Su importante diversificación geográfica reduce la exposición de Abertis a condiciones adversas en cualquier mercado", explica, aunque detalla que solo Francia supone en torno al 36% de su resultado bruto de explotación (Ebitda), pero ningún otro país de su cartera concentra más del 15%.

Moody's también destaca que Abertis se ha beneficiado de la tendencia positiva del tráfico en los últimos años, que este año ya crece a un ritmo del 2,6% y seguirá al alza, aunque a un ritmo algo inferior.

Además, valora positivamente la adaptación de los peajes a la inflación, incluso en periodos de incertidumbre económica, al mismo tiempo que enfatiza la capacidad de negociación de la empresa con los distintos gobiernos para negociar fórmulas compensatorias como los aumentos del periodo de concesión.

No obstante, la agencia de calificación advierte del "elevado apalancamiento" de la compañía, con 27.400 millones de euros en deuda consolidad a cierre de 2024, aunque asegura que sus accionistas (ACS y la italiana Mundys) están comprometidos con mantener el grado de inversión, con inyecciones de liquidez o flexibilizando el pago de dividendos.

Moody's también resalta la liquidez de la empresa, de unos 2.600 millones de euros en caja y equivalentes, así como los 3.900 millones de euros en créditos disponibles y los 400 millones de euros que inyectarán este año ACS y Mundys.