Moody's mejora la nota de Zegona por sus "sólidos" resultados operativos y su compromiso para reducir deuda

La agencia de calificación de riesgos Moody's ha mejorado la nota a largo plazo de la firma de inversión británica Zegona, propietaria de Vodafone España, desde 'Ba3' a 'Ba2', por sus "sólidos" resultados operativos y su compromiso para reducir deuda.

La agencia también ha elevado la calificación del préstamo senior garantizado B1 de Zegona desde 'Ba3' a 'Ba2' y su calificación de probabilidad de impago de 'Ba3-PD' a 'Ba2-PD', al tiempo que ha mejorado desde 'Ba3' a 'Ba2' las calificaciones de Zegona Finance. La perspectiva de ambas entidades ha pasado de positiva a estable.

"La mejora refleja principalmente los sólidos resultados operativos de Zegona desde que asumió la dirección el nuevo equipo directivo, sus iniciativas de eficiencia en materia de costes y gastos de capital, y su compromiso con el desapalancamiento en el marco de su política financiera", ha subrayado Moody's.

Además, la agencia de calificación ha resaltado que los 200 millones de euros indicados como ingresos de la venta parcial de sus 'fibercos' con Telefónica y MasOrange reducirán la deuda neta de la compañía a 3.400 millones de euros y situarán el apalancamiento neto declarado por la dirección en 2,58 veces.

"Esperamos que los indicadores crediticios sigan mejorando en línea con la política financiera declarada por la empresa", ha subrayado Carlos Winzer, vicepresidente senior de Moody's Ratings y analista principal de Zegona.

Hace unos días, Zegona explicó que con los fondos obtenidos de la venta parcial de sus 'fibercos' con Telefónica y MasOrange, tiene previsto retribuir a sus accionistas con un total de 1.600 millones de euros y reducir su deuda en 200 millones de euros.

Dentro del dividendo, una partida de 975 millones de euros --900 millones de suma principal y 75 millones de intereses-- se destinará a pagar el préstamo al grupo Vodafone con el que Zegona financió la compra de su negocio en España el año pasado, una operación valorada en 5.000 millones de euros.

Los términos del acuerdo incluían 4.100 millones de euros en efectivo y hasta 900 millones de euros en acciones preferentes reembolsables por el precio de suscripción y el dividendo preferencial acumulado, a más tardar seis años después del cierre de la operación, la cual se selló a finales de mayo de 2024.

En ese sentido, esas acciones preferentes reembolsables se amortizarán y desaparecerán con el pago del préstamo al grupo Vodafone. Cabe recordar que la entidad que emitió esas acciones preferentes a Vodafone fue EJLSHM.

"La liquidación íntegra de la financiación de Vodafone permitirá la cancelación de los 523 millones de acciones ordinarias de Zegona en poder de EJLSHM. Esto reducirá las acciones ordinarias de Zegona en circulación en un 69%, de 759 millones a 236 millones", explicó la firma de inversión a la Bolsa de Londres.

Hace un par de semanas Vodafone España y Telefónica cerraron la venta del 40% de su 'joint venture' de fibra (denominada FiberPass) a Axa Investment Managers por un importe total de 500 millones de euros.

Vodafone España tiene otra 'fiberco' similar con MasOrange (denominada PremiumFiber), de la que posee un 17% y con la que logró ingresar 1.400 millones de euros tras vender parte de su participación inicial en la empresa al fondo soberano de Singapur (GIC), que ostenta un 25% de esta 'joint venture'.

De este modo, Vodafone España ha logrado 1.800 millones de euros con ambas operaciones, una cantidad con la que retribuirá a sus accionistas y reducirá su deuda.

En cuanto a la reducción de la deuda, la empresa ha señalado que su apalancamiento actual se sitúa en torno a 3.400 millones de euros.

"Esta reducción de deuda refuerza el compromiso de Zegona con su objetivo de apalancamiento de una ratio de 1,5-2 veces. La reducción de la deuda de 200 millones de euros acelera aún más la reducción de los costes anuales totales por intereses. Los costes anuales por intereses se han reducido de 294 millones de euros en el momento de la adquisición de Vodafone a 235 millones de euros tras las recientes refinanciaciones", destacó recientemente la firma de inversión.