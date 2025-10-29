Morell (IBM) afirma que España tiene la "oportunidad" de liderar el sector de la computación a escala europea

El presidente de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, Horacio Morell, durante su intervención en los 'Desayunos Esade'. - ESADE

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, Horacio Morell, ha afirmado este miércoles que España tiene la "oportunidad" de liderar el sector de la computación cuántica a escala europea.

"España tiene la oportunidad de liderar el sector clave de la computación cuántica a escala europea y no podemos hacerlo solos. Cuantos más actores se involucren, mejor", ha señalado en el marco de la nueva edición de los 'Desayunos Esade', organizada por Esade Alumni con el patrocinio de CriteriaCaixa y celebrada en el campus de la institución académica en Madrid.

Morell también ha subrayado que la colaboración es la base de su estrategia. "Gracias a la comunidad estamos avanzando más rápido de lo previsto. Por eso, el próximo año demostraremos que hemos alcanzado la ventaja cuántica. Muchos de los retos que fijamos para 2040 empezarán a cumplirse ya en 2029", ha aseverado el presidente de IBM.

En concreto, el directivo ha explicado que esta evolución se desplegará en tres fases. "La primera aplicación la vamos a ver en el diseño de materiales, en la generación de nuevas moléculas y fármacos; la segunda resolverá problemas de optimización y se aplicará, entre otros, a productos financieros y a rutas logísticas; y la tercera entrará de lleno en las matemáticas, donde la inteligencia será capaz de desencriptar", ha destacado Morell.

En relación con la inteligencia artificial (IA), el presidente de IBM ha destacado que, pese a la rápida adopción por parte de los usuarios, "aún falta una verdadera transformación en las empresas".

Para acelerar este cambio, IBM ha reforzado su plantilla con el objetivo de fortalecer la relación con los clientes y ofrecer respuestas "más ágiles" a sus necesidades.

Según la visión de Morell, el futuro pasará por modelos especializados y adaptados a cada organización, integrados con agentes de inteligencia artificial capaces no solo de responder, sino también de ejecutar tareas.

Durante su ponencia, el directivo ha repasado la trayectoria de IBM, una compañía que está a punto de cumplir un siglo de presencia en España, y ha destacado su "compromiso" con la investigación y la colaboración.

Actualmente, IBM trabaja con más de 300 empresas socias y una comunidad de 800.000 investigadores con acceso abierto a sus equipos y modelos.

Entre sus hitos más recientes, Horacio Morell se ha referido al IBM System Two, el sexto computador cuántico más potente del mundo y el segundo en Europa. "Hemos invertido en el procesador, pero ahora debemos desarrollar toda una industria", ha comentado.