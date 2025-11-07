De los Mozos (Indra), sobre la fusión con Escribano: "Las cosas se están haciendo según las reglas"

El presidente de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, durante un desayuno informativo en el Meeting Place, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha asegurado estar "tranquilo" sobre el desarrollo de la potencial fusión de su compañía con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y ha afirmado que "las cosas se están haciendo segun las reglas de gobernanza".

De los Mozos, que este viernes ha participado en calidad de presidente del comité ejecutivo de Ifema Madrid en un desayuno informativo organizado por Europa Press, ha recalcado que la operación es positiva para Indra y que no hay preocupación por los plazos para llegar a un acuerdo.

"No me planteo el tema de tiempos (...) Sigo pensando, y así lo dije al consejo (de administración), que es una buena operación para el grupo Indra. ¿Por qué? Porque complementa el porfolio y da un ADN industrial que Indra no tiene", ha subrayado el directivo.

"Pero hay un problema de gobernanza. Por eso se ha creado una comisión y llevamos nuestros tiempos. Pero yo estoy tranquilo, porque las cosas se están haciendo según las reglas de gobernanza", ha añadido.

En ese sentido, el consejo de administración de la empresa decidió el pasado julio crear un comité específico para abordar los conflictos de interés que genera la operación debido a que el presidente de Indra, Ángel Escribano, es el copropietario de EM&E junto con su hermano, Javier Escribano, que es el presidente de EM&E y, a su vez, consejero de Indra.

En ese sentido, la mencionada comisión emitirá un informe con sus valoraciones sobre la potencial fusión de Indra y EM&E, una operación sobre la que se espera que se pueda llegar a un acuerdo antes de que acabe el año, si bien De los Mozos no ha concretado esa posibilidad.