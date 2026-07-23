El Mundial dispara las ventas de bares y restaurantes en España un 12,7%, hasta el 19% en la final

Varios aficionados de la Selección Española en la terraza de un bar durante el ambiente previo al partido entre España y Argentina - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bares y restaurantes españoles impulsaron sus ventas un 12,7% durante la celebración del Mundial de fútbol, disparándose hasta el 19% con la final celebrada en Nueva Jersey en la que España se alzó como campeona del Mundo y logró la segunda estrella, según los datos recopilados por Sipos, filial de Sipay.

En concreto, la facturación total de los establecimientos hosteleros analizados aumentó un 12,74% entre el 11 de junio y el 19 de julio, periodo correspondiente a la celebración del torneo, en comparación con las mismas fechas de 2025.

El informe revela que el crecimiento fue todavía más acusado en los pagos con tarjeta, que se incrementaron un 17,89%, por encima de la evolución de la facturación total, mientras que el número de tickets aumentó un 11,46%, lo que indica que los establecimientos no sólo elevaron sus ingresos, sino que también atendieron a un mayor número de clientes.

Durante la competición, las bebidas ocuparon un lugar destacado entre los productos más demandados, por delante de la oferta gastronómica. Así, la cerveza se consolida como la categoría más vendida, con un crecimiento interanual del 14,67% en unidades y del 36,51% en ingresos, mientras que gana protagonismo el tinto de verano, que tras no aparecer entre los productos más solicitados en 2025, se situó entre los más consumidos durante el Mundial, en línea con los hábitos propios de los meses estivales.

Respecto a la parte gastronómica, la demanda se concentra principalmente en raciones para compartir, como las patatas bravas o la ensaladilla. Este patrón de consumo, asociado a mesas numerosas, refleja el carácter social y colectivo a la hora de ver los partidos frente a opciones de consumo más individuales.

EL CONSUMO DE CERVEZA SE DISPARA EN LA FINAL

Por su parte, la final que enfrentó a España y Argentina el pasado domingo, disparó la facturación de bares y restaurantes en un 19,11% y los pagos con tarjeta crecieron un 25,15% respecto a la misma jornada del año anterior, mientras que el número de tickets descendió un 2,82%.

El informe precisa que este comportamiento sugiere que el aumento de los ingresos no estuvo motivado por un mayor número de operaciones, sino por la presencia de grupos más numerosos y por un incremento del gasto medio por mesa.

Durante el España-Argentina, el consumo de cerveza experimentó asimismo un fuerte repunte durante la final, ya que las unidades vendidas aumentaron un 102,82% y los ingresos asociados a esta categoría se elevaron un 137,87% frente al mismo día de 2025.

A diferencia de lo observado durante el conjunto del Mundial, los establecimientos analizados no registraron reservas para esa jornada, lo que muestra un comportamiento más espontáneo entre los aficionados que acudieron a los locales para seguir la final.