Namirial nombra a José Vallés como nuevo Chief Revenue Officer

Logo de Namirial en edificio. - NAMIRIAL

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica Namirial ha anunciado la incorporación del español José Vallés como nuevo 'chief Revenue officer' (CRO) para liderar la "estrategia de crecimiento global" del grupo y coordinar las "áreas clave del negocio".

Vallés, que formará parte del equipo de liderazgo ejecutivo y reportará directamente al CEO de la multinacional, Max Pellegrini, asume esta posición en una "fase clave" para consolidar el posicionamiento de la firma en mercados estratégicos y acelerar "tanto el crecimiento orgánico como el inorgánico".

En su nuevo rol, el ejecutivo será el responsable de "optimizar el rendimiento comercial" e impulsar nuevas oportunidades de negocio, una labor que resultará "fundamental" para maximizar el valor de las inversiones y las adquisiciones que la compañía ha realizado recientemente.

José Vallés aterriza en Namirial tras desarrollar una trayectoria profesional de más de 25 años en el sector tecnológico, donde ha ocupado puestos de máxima responsabilidad. Antes de este nombramiento, ejerció como director general de SAP en España y lideró la región de EMEA en la compañía Sitecore.

Asimismo, ocupó el cargo de vicepresidente de Partner Products en Telefónica Digital. El nuevo CRO es ingeniero industrial por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con formación ejecutiva por el IE Business School y Esade.

El consejero delegado de Namirial, Max Pellegrini, ha manifestado que la incorporación de Vallés supone un "impulso clave" para la estrategia de crecimiento de la multinacional, destacando que su "experiencia en entornos internacionales" y en la "gestión de organizaciones complejas" será importante para consolidar su liderazgo.

Por su parte, Vallés ha señalado su objetivo de contribuir a "acelerar el crecimiento de la compañía" y "reforzar su posicionamiento" como referente internacional en el ámbito de la confianza digital.