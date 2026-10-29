Naturgy gana 1.758 millones a septiembre, un 5,4% más, y apunta a beneficio récord de 2.200 millones

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Naturgy obtuvo un beneficio neto de 1.758 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 5,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, informó la compañía, que ha revisado así al alza sus objetivos para el conjunto del ejercicio y prevé unas ganancias récord de unos 2.200 millones de euros en 2026.

El importe de la cifra de negocios de la energética ascendió a 15.374 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con un incremento del 5,4% con respecto al mismo periodo de 2025.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la primera gasista y tercera eléctrica del país se situó a cierre de septiembre en los 4.380 millones de euros, con un aumento del 3,9% frente al mismo periodo de 2025, en un contexto internacional complejo marcado por la incertidumbre geopolítica afectado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y su especial repercusión en el mercado energético.

Las redes de distribución generaron crecimiento del Ebitda, respaldado por el nuevo marco regulatorio y una mayor base de activos regulados en Distribución eléctrica España, que también incluye 126 millones de euros en ajustes retroactivos relacionados con periodos regulatorios anteriores, y actualizaciones de tarifa en Latinoamérica, principalmente en México, así como una mayor demanda y el impacto por tipo de cambio en Brasil. Estos efectos se vieron parcialmente compensados por menor demanda y remuneración en Distribución gas España.

Con estas cifras a septiembre, el grupo presidido por Francisco Reynés ha revisado nuevamente al alza sus previsiones para el ejercicio 2026, apuntando así ahora a un Ebitda superior a 5.600 millones de euros, un beneficio neto de alrededor de 2.200 millones y deuda neta inferior a 13.000 millones de euros.

EL PRÓXIMO AÑO LANZARÁ UNA NUEVA ESTRATEGIA A 2030.

Además, Naturgy, que está cumpliendo con los compromisos establecidos en su plan estratégico vigente, presentará a lo largo del año próximo su futuro plan estratégico con horizonte 2030.

En el periodo de enero a septiembre Naturgy invirtió 1.280 millones de euros, principalmente en redes de distribución y proyectos renovables.

La capacidad instalada total de renovables del grupo alcanzó los 8,6 gigavatios (GW), con 473 megavatios (MW) netos añadidos en lo que va de año y 504 MW adicionales que se espera que entren en operación en el último trimestre del año.

La compañía, que dispone de 17 ciclos combinados, con una potencia conjunta de 6,8 GW, que contribuyen a respaldar la seguridad del suministro eléctrico en España, está también impulsando el desarrollo del gas verde a través de la promoción de plantas de producción y la conexión de instalaciones a su red de gas.

En renovables y almacenamiento, Naturgy prevé poner en servicio un GW de capacidad adicional durante 2026 y otros 2,1 GW entre 2027 y 2030, de los que 1,2 GW corresponderán a baterías. Este desarrollo contribuirá a incrementar la flexibilidad y el valor de la cartera.

Por otra parte, la deuda neta a finales de septiembre de la energética se situaba en los 12.307 millones de euros, prácticamente estable en términos generales frente con respecto a los 12.317 millones de euros en que cerró 2025, ya que la fuerte generación de flujo de caja absorbió el aumento del capital circulante derivado del aumento de los precios de la energía, el pago puntual a Sonatrach y los pagos de dividendos en el periodo.

El ratio deuda neta/Ebitda era de 2,2 veces, reflejando la fortaleza del balance y proporcionando al grupo una capacidad financiera significativa para acelerar un crecimiento que cree valor con un enfoque disciplinado.

De esta manera, el grupo ha confirmado una capacidad de inversión para potenciales operaciones corporativas de hasta 12.000 millones de euros, aunque subrayando la línea roja de que cualquier potencial operación inorgánica estará siempre sujeta a estrictos criterios de creación de valor y a la preservación del rating 'BBB'.

A este respecto, la compañía reafirmó que mantiene como principio priorizar la creación de valor frente al tamaño. "Este enfoque permitirá evaluar las oportunidades de crecimiento inorgánico con disciplina financiera, sin que el aumento del tamaño constituya un objetivo por sí mismo", señaló.

DIVIDENDO DE 0,6 EUROS EN NOVIEMBRE.

En lo que respecta a la retribución a sus accionistas, Naturgy pagó en efectivo su primer dividendo a cuenta de 2026 de 0,60 euros por acción el pasado 29 de julio y pagará un segundo dividendo a cuenta de este ejercicio de también 0,60 euros por acción en efectivo el próximo 5 de noviembre, en línea con su compromiso de 1,80 euros por título para el conjunto del año.

Reynés afirmó que estos resultados "muestran una vez más el elevado compromiso de todo el equipo de la compañía", ya que, en un entorno de alta exigencia tanto geopolítico como de mercado, con elevado grado de incertidumbre, "todos los que trabajan en Naturgy cada día han vuelto a dar lo mejor de sí mismos".

"Este esfuerzo conjunto nos ha permitido volver a reforzar nuestro 'guidance' para este ejercicio, al tiempo que mantenemos nuestra tradicional disciplina financiera y el compromiso con los accionistas y con la seguridad de suministro para nuestros clientes", dijo.