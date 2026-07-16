Naturgy invierte 300 millones en un 'megaproyecto' híbrido de energía solar y baterias en Australia - NATURGY

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Naturgy, a través de su filial internacional de generación Global Power Generation (GPG), invertirá más de 300 millones de euros en el desarrollo de una nueva instalación renovable en Australia que combinará 330 megavatios (MW) de capacidad solar y 180 MW de almacenamiento en baterías, erigiéndose así en el mayor proyecto de la compañía en el país, informó la energética.

En concreto, la nueva instalación, que será el segundo proyecto híbrido de energía solar y almacenamiento en baterías en Australia de Naturgy, estará ubicada en la región de Fraser Coast (Queensland) y está llamada a convertirse en un proyecto de referencia en el mercado australiano por su tamaño y configuración híbrida.

La planta integrará generación fotovoltaica y capacidad de almacenamiento, una combinación que aportará mayor flexibilidad al sistema eléctrico y contribuirá a optimizar la gestión de la energía renovable generada.

Fraser Coast contará además con un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) a 10 años, que garantiza la venta a largo plazo de la electricidad renovable que producirá la planta.

El grupo presidido por Francisco Reynés destacó que este acuerdo "refuerza la visibilidad de ingresos de la planta y pone de manifiesto el atractivo de los proyectos de Naturgy para grandes consumidores comprometidos con sus objetivos de descarbonización".

El proyecto entra ahora en fase de construcción y se prevé que comience a operar en 2028. Una vez en funcionamiento, la planta contribuirá a impulsar el crecimiento internacional de la compañía y a reforzar la presencia de Naturgy en Australia, donde opera a través de su filial GPG, en la que tiene una participación mayoritaria del 75% y es socio de Kuwait Investment Authority (KIA), que posee el 25% restante.

AUSTRALIA, MERCADO ESTRATÉGICO PARA EL GRUPO.

Australia es un mercado muy atractivo dentro del plan de crecimiento y desarrollo en energías renovables de Naturgy, donde cuenta con una cartera operativa de 1,3 gigavatios (GW), que incluye seis parques eólicos, dos plantas solares, la primera instalación de almacenamiento del grupo a nivel mundial (ATC Battery) y su primer proyecto híbrido de generación fotovoltaica y almacenamiento en baterías (Cunderdin).

Asimismo, el grupo posee una presencia geográfica muy diversificada en el país, con actividad en los estados de Australia Occidental, Victoria, Nueva Gales del Sur, el Territorio de la Capital Australiana y Queensland.