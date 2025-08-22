Navantia suma un nuevo contrato con la Marina Tailandesa y modernizará dos de sus patrulleros

Gonzalo Mateo-Guerrero, Director de Operaciones y Negocios de Navantia y Almirante Jirapol Wongwit, comandante jefe de la Marina Tailandesa - NAVANTIA

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Navantia ha firmado un nuevo contrato con la Real Marina de Tailandia para modernizar dos patrulleros de la clase Pattani que presentan obsolescencia en sus sistemas.

De esta manera, Navantia suma su segundo contrato con la Marina Tailandesa en este año, lo que refuerza la posición de la empresa en el sudeste asiático, tras la firma, el pasado abril, de un contrato para la para modernización de un buque LPD. El grupo fue también el constructor del portahelicópteros HTMS Chakri Naruebet (911), buque insignia de la flota tailandesa.

En concreto, el grupo perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) realizará la ingeniería, el suministro y la integración de un nuevo sistema de combate, cuyo núcleo principal es el Catiz, sistema de alta tecnología desarrollado por Navantia Sistemas, así como otros sistemas avanzados de otros fabricantes.

Además, la compañía entregará la documentación de apoyo al ciclo de vida y garantizará el adiestramiento en operación y mantenimiento del sistema.

Navantia señaló que este encargo pone de manifiesto su "excelencia" en sistemas de defensa naval, proyectos de modernización y servicios de alto valor añadido y que reafirma también su "compromiso de ofrecer soluciones de vanguardia y apoyar las necesidades estratégicas de sus clientes".