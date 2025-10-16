Nestlé España desconoce el impacto local de los 16.000 despidos anunciados por su matriz

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nestlé España ha asegurado desconocer el impacto local del anuncio realizado este jueves por su matriz de una reducción de 16.000 personas de su plantilla en los próximos dos años.

Fuentes de la compañía han explicado a Europa Press que la reducción de personal anunciada se aplica a mercados y funciones a nivel global en los próximos dos años y que, por el momento, "no hay información adicional disponible a la comunicada".

El consejero delegado del grupo, Philipp Navratil, ha explicado que "el mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido. Esto incluirá tomar decisiones difíciles pero necesarias para reducir la plantilla en los próximos dos años".

El ajuste de plantilla global contempla una reducción de aproximadamente 12.000 profesionales administrativos en diferentes funciones y geografías, lo que generará un ahorro anual de 1.000 millones de francos (1.076 millones de euros) para finales de 2027, el doble del plan original.

Asimismo, Nestlé prevé acometer una reducción adicional de la plantilla de aproximadamente 4.000 personas como parte de las iniciativas de productividad en curso en fabricación y cadena de suministro.

ASIGNACIÓN DE CAPITAL

La compañía ha señalado entre sus prioridades estratégicas para los próximos meses las oportunidades de crecimiento y un enfoque claro en la asignación de capital de forma racional, apoyando las oportunidades más sólidas con una mayor inversión a gran escala, junto con una mayor ambición en innovación y ampliando su enfoque.

"A medida que Nestlé avanza, seremos rigurosos en nuestro enfoque de asignación de recursos, priorizando las oportunidades y los negocios con mayor potencial de rentabilidad", ha explicado Navratil, añadiendo que la empresa será más audaz al invertir a gran escala e impulsar la innovación para lograr un crecimiento acelerado y la creación de valor.

"Junto con otras medidas, estamos trabajando para reducir sustancialmente nuestros costes y hoy estamos aumentando nuestro objetivo de ahorro a 3.000 millones de francos suizos para finales de 2027", ha destacado el ejecutivo.

Navratil ha añadido que las acciones que se están tomando "asegurarán el futuro de Nestlé" como un líder en la industria y permitirán mejorar el rendimiento general y generar valor para los accionistas.

"Estamos fomentando una cultura que adopta una mentalidad de rendimiento, que no acepta perder cuota de mercado y donde ganar es recompensado", ha apostillado.