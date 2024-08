Nokia considera "estratégico" su negocio de redes móviles, a pesar de las "especulaciones"

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica finlandesa Nokia ha calificado como "altamente estratégico" su negocio de redes móviles y ha asegurado que no hay ninguna novedad al respecto, a pesar de las "especulaciones" publicadas, que impulsaron la cotización de las acciones de la multinacional en la sesión del jueves.

"Nokia no tiene nada que anunciar en relación con las especulaciones publicadas en un artículo hoy, y no existe ningún proyecto interno relacionado", explicó la empresa, después de que la agencia Bloomberg, citando fuentes no identificadas con conocimiento del asunto, informase ayer de que los activos de redes móviles de Nokia estarían atrayendo el interés preliminar de firmas como el gigante surcoreano Samsung Electronics.

Sobre este asunto, Nokia ha expresado su compromiso con el éxito de su negocio de redes móviles, "un activo altamente estratégico" tanto para la empresa como para sus clientes.

En este sentido, la compañía escandinava ha destacado que el negocio ha logrado un progreso significativo este año, tanto en la corrección del tamaño de su base de costes como en la protección de su hoja de ruta de productos y en la obtención de nuevos acuerdos con nuevos clientes y el aumento de la participación con los clientes existentes.

De tal manera, Nokia ha subrayado que se centra en garantizar que Mobile Networks esté posicionada para servir a sus clientes construyendo las redes de mejor rendimiento, invirtiendo en su cartera y creando valor para los accionistas de Nokia.

Las acciones de Nokia, que en la sesión del jueves se anotaron una subida del 5,06%, después de haber llegado a dispararse alrededor de un 8%, cedían más de un 1% en los primeros minutos de negociación este viernes. En lo que va de año, las acciones de Nokia se revalorizan alrededor de un 25%.