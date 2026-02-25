Nvidia dispara un 65% el beneficio anual tras lograr una facturación récord

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Nvidia cerró su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 120.067 millones de dólares (101.921 millones de euros), cifra que supone un incremento del 64,8% respecto del resultado anotado un año antes, según ha informado la multinacional.

Los ingresos del fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados sumaron en el conjunto del ejercicio un récord de 215.938 millones de dólares (183.303 millones de euros), un 65,5% más que el ejercicio anterior.

En concreto, la empresa más valiosa del mundo precisó que el negocio de centros de datos reportó en el año unos ingresos de 193.737 millones de dólares (164.457 millones de euros), un 68% más. De su lado, la facturación del área de juegos sumó 16.042 millones de dólares (13.618 millones de euros), un 41% más.

Asimismo, los ingresos del negocio de visualización profesional ascendieron a 3.191 millones de dólares (2.709 millones de euros), un 70% por encima de la cifra del año anterior, mientras que el negocio automotriz generó 2.349 millones de dólares (1.994 millones de euros), un 39% más.

Solo en el cuarto trimestre, Nvidia obtuvo un beneficio neto de 42.960 millones de dólares (36.467 millones de euros), aumentando en un 94,5% sus ganancias del mismo periodo del ejercicio precedente, mientras que su facturación trimestral creció un 73,2%, hasta un récord de 68.127 millones de dólares (57.831 millones de euros).

"La adopción empresarial de agentes se está disparando. Nuestros clientes se apresuran a invertir en computación de IA: las fábricas que impulsan la revolución industrial de la IA y su crecimiento futuro", ha comentado Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia.

De cara al primer trimestre del ejercicio en curso, la compañía espera que sus ingresos alcancen los 78.000 millones de dólares (66.212 millones de euros), con una desviación al alza o a la baja del 2%, sin incluir ingresos por computación en centros de datos de China en sus perspectivas.

Asimismo, prevé un margen bruto del 74,9%, con una desviación al alza o a la baja de 50 puntos básicos, incluyendo un impacto del 0,1% en gastos de compensación basada en acciones.

Por otro lado, los gastos operativos ascenderán a unos 7.700 millones de dólares (6.536 millones de euros), incluyendo 1.900 millones de dólares (1.613 millones de euros) en gastos de compensación basada en acciones.

Las acciones de Nvidia cerraron la sesión del miércoles con un repunte del 1,44% y prolongaban las subidas en la negociación 'after hours' al anotarse alzas de casi el 3%, después de publicar sus resultados.