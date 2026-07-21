Nyesa aumenta en 234.075 euros su capital para convertir bonos en acciones

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MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nyesa ha aumentado su capital social en un importe nominal total de 234.075 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 23.407.500 nuevas acciones ordinarias de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas, destinado a la conversión de bonos.

Esta operación se enmarca en el contrato que la compañía firmó recientemente con el grupo de inversión LDA Capital para la emisión de bonos convertibles en acciones por un importe de hasta 10 millones de euros.

En concreto, LDA ha procedido ahora a ejecutar la quinta, sexta, séptima y octava conversión de los bonos, para lo cual ha sido necesario acometer esta ampliación de capital.

La inmobiliaria ya detalló que el importe efectivo, de hasta 10 millones, estaría dividido inicialmente en veinte tramos de un valor nominal de 500.000 euros.

Los bonos no devengarán intereses y cada uno de ellos dará derecho a LDA a convertirlo en acciones ordinarias nuevas de la sociedad, con un vencimiento de 24 meses desde su emisión. El plazo de duración del programa es de 36 meses, sujeto a una serie de condiciones precedentes.