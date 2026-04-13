Nyesa realiza una segunda conversión de 12 bonos por 120.000 euros y aumenta capital por idéntica cantidad

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MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nyesa Valores Corporación ha comunicado la solicitud por parte del inversor LDA Capital Group para realizar una segunda conversión de 12 bonos por un importe nominal conjunto de 120.000 euros a un precio de 0,0068 euros por acción.

Según se desprende de una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sociedad ha procedido a aumentar, así, su capital social en 120.000 euros mediante la emisión y a poner en circulación 12.000.000 de nuevas acciones ordinarias a 0,01 euros de valor nominal cada una.

Una vez ejecutada la operación, el capital social de Nyesa quedará fijado en 40.863.003,71 euros, representado por 4.086.300.371 acciones nominativas de la misma clase y serie.

Esta operación se realiza en el marco del programa de financiación mediante bonos convertibles en acciones por un importe total de hasta 10 millones de euros a 36 meses suscrito entre la sociedad y el inversor.

La compañía ha iniciado asimismo los trámites para la admisión a cotización de las nuevas acciones en el mercado continuo y para su inscripción en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).