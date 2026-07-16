La oferta de vivienda en venta cae un 7% interanual en el segundo trimestre de 2026, según Idealista. - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La oferta de viviendas en venta se ha reducido un 7% durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo trimestre de 2025, según un estudio publicado este jueves por el portal inmobiliario Idealista.

El análisis revela que solo nueve capitales españolas han visto cómo el volumen de viviendas en venta crecía en este periodo. Así, la mayor subida se ha producido en Madrid, donde la oferta ha crecido un 23%; seguida de Valencia con un 21%; Barcelona, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife con un 9%; Málaga y Pamplona con un 4%, y cierran Santander y Cuenca con un 1%.

Paralelamente, todas las demás capitales cuentan ahora con menos vivienda en venta que hace un año. En concreto, la mayor caída se ha producido en Palencia, con un "desplome" de la oferta que ha llegado al 40%.

Por detrás de Palencia, se han situado Ourense con un 36% menos, Zamora con un -35%, Melilla con un -34% y Ceuta con un -32%. Además, con caídas inferiores al 30% se han encontrado Jaén (29% menos de vivienda en venta), Salamanca con un -26%, Valladolid con un -24% y León con un -23%.

Sin embargo, el informe de Idealista también destaca que, aunque las subidas han sido mayoritarias en grandes mercados, la oferta se ha reducido un 10% en Bilbao, un 3% en Palma y un 2% en Alicante y San Sebastián.

Con respecto al análisis provincial, la situación ha sido similar en el último año, aunque las subidas de 'stock' solo se han producido en Madrid (16%), la provincia de Valencia (2%) y Santa Cruz de Tenerife (1%).

Palencia, por su parte, ha experimentado la mayor reducción de oferta, con una caída del 32%, seguida de Zamora (-29%) y Salamanca (-24%).

"La oferta de vivienda en venta sigue reduciéndose en la mayor parte del país, aunque la desaceleración del ritmo de caída, del 11% en el cuarto trimestre de 2025 al 7% en el segundo trimestre de 2026, apunta a que la tendencia está cambiando", ha señalado el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta.