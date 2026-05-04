OpenAI y Anthropic cierran acuerdos milmillonarios para poner en marcha 'joint ventures' de desarrollo de IA

Archivo - Diferentes productos de Inteligencia Artificial. - Philip Dulian/dpa - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

OpenAI y Anthropic, dos de las compañías punteras en inteligencia artificial, ha anunciado este lunes acuerdos valorados en varios miles de millones de dólares con el objetivo de crear 'joint ventures' centradas en desplegar sus productos de IA en otras compañías y sacar el mayor rendimiento de su uso.

En este sentido, OpenAI ha cerrado una ronda de financiación por valor de 4.000 millones de dólares (3.420 millones de euros) con el objetivo de crear una nueva empresa centrada en asesorar a otras compañías para desarrollar su software de IA.

Entre los inversores de OpenAI se encuentran TPG, Brookfield Asset Management, Advent y Bain Capital y la nueva compañía nacida de este acuerdo tendrá por nombre The Deployment Company, cuya propiedad mayoritaria pertenecerá a OpenAI, según informa 'Bloomberg'.

La ronda de financiación ha valorado a la empresa conjunta en unos 10.000 millones de dólares (unos 8.500 millones de euros).

Por otro lado, poco después de este anuncio, Anthropic ha informado de la creación de una firma de servicios empresariales basada en IA que colaborará con empresas para integrar rápidamente Claude en sus actividades comerciales principales, una operación llevada a cabo junto con Blackstone, Hellman & Friedman y Goldman Sachs.

Se estima, según medios como 'The Wall Street Journal', que la nueva firma estaría valorada en 1.500 millones de dólares (1.285 millones de euros) y contaría con el respaldo de otras compañías como General Atlantic, Sequoia Capital y Apollo Global Management.

"La demanda empresarial de Claude supera con creces cualquier modelo de entrega individual. Nuestras alianzas con los principales integradores de sistemas del mundo son fundamentales para que Claude llegue a las grandes empresas", ha indicado el director financiero de Anthropic, Krishna Rao.

Ambas anuncios se encuentran alineados con las iniciativas que las firmas de IA están poniendo en marcha para contratar desarrolladores especializados que puedan explicar a las compañías de qué manera puede implementar el software de IA para mejorar en sus operaciones con el objetivo de acelerar la adopción de esta tecnología.