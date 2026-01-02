Las operadoras de KFC y Pizza Hut en la India acuerdan su fusión mediante un 'swap' de 796 millones de euros

Archivo - KFC. - KFC - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Devyani International y Sapphire Foods, responsables de las operaciones de KFC y Pizza Hut en India, respectivamente, han alcanzado un acuerdo de fusión mediante un canje de acciones valorado en unos 933 millones de dólares (796 millones de euros).

Según se desprende de un documento regulatorio sobre la operación, Devyani emitirá 177 títulos por cada 100 participaciones de Sapphire en una transacción que ya cuenta con el beneplático de Yum! Brands, matriz de Devyani.

En total, Devyani pondrá en circulación un total de 568,85 millones de acciones en una unión, a completar el 1 de abril, que consolidará los negocios de ambas cadenas de comida rápida en el país más poblado del mundo.

Ambas compañías prevén que la fusión cree economías de escala, aumente la eficiencia operativa, refuerce el poder de compra de suministros frente a proveedores y que reduzca los costes administrativos.