Orange ofrecerá Liga, Champions y Europa League de la próxima temporada sin coste adicional

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Orange ha anunciado este lunes una promoción para poder ver todos los encuentros de LaLiga española, tanto 1ª como 2ª División, así como de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League durante toda la temporada 2020-2021 sin coste adicional.

La compañía también lanza una promoción del 50% durante tres meses para nuevos clientes de sus Tarifas LOVE, con una conectividad con fibra 600Mbps, datos ilimitados y Netflix, desde 42,48 euros en promoción durante tres meses, y Amazon Prime gratis durante 24 meses.

Se trata del único operador alternativo en España que ofrecerá estas competiciones en la temporada 2020-2021. La opción de ver los partidos sin coste adicional se mantendrá hasta final de temporada para todas las contrataciones suscritas hasta el 30 de septiembre.

Para el lanzamiento de su promoción de fútbol en esta temporada 2020-2021, Orange vuelve a contar con el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.

Orange TV, que ya cuenta con 672.000 abonados, ofrece hasta dos partidos por jornada en 4K, la mejor calidad de imagen y sonido del mercado, y sin retardos en la transmisión. Además, los clientes de Orange pueden disfrutar del mejor fútbol en modalidad multidispositivo (SmartTV, tablet, smartphone, PC) con dos emisiones simultáneas (una en HD y otra en SD).

Además de todo el fútbol, los clientes LOVE con 'Orange TV Total' podrán acceder a todos los contenidos de Orange TV Total, con más de 90 canales y más de 50.000 contenidos 'premium', además de servicios especiales a la carta, como AMC Selekt, Fox Now, AXN Now, National Geographic Now y Cosmo On.

Además de la promoción del fútbol, ahora todas las tarifas LOVE de Orange tienen un descuento del 50% durante tres meses, en una oferta que combina bonos de datos de 25GB/30GB al mes, o con disponibilidad de datos ilimitados; 'packs' con dos o cuatro líneas incluidas, que comparten la capacidad de navegación del bono de datos; y velocidad de fibra adaptada a la propuesta de contenidos, incluyendo fibra 'premium' simétrica de 600Mbps.