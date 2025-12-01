Oysho abre su primera tienda en Berlín (Alemania)

Oysho, la marca de moda deportiva de Inditex, ha impulsado su expansión internacional con su llegada a Alemania tras la apertura de su primera tienda en Berlín, según ha informado este lunes la compañía en un comunicado- OYSHO

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Oysho, la marca de moda deportiva de Inditex, ha reforzado su expansión internacional con la apertura de su segunda tienda en Alemania, ubicada en Berlín, según ha informado este lunes la compañía en un comunicado.

El nuevo establecimiento, distribuido en dos plantas y con casi 400 metros cuadrados de superficie, está ubicado en Hackescher Markt 2-3 y lleva el espíritu deportivo y lifestyle de la marca a una de las zonas más vibrantes de la capital, a pocos pasos de Alexanderplatz.

Además, marca el lanzamiento de 'Oysho Community' en Alemania, con encuentros deportivos gratuitos y regulares abiertos a todo el público.

En este contexto, la primera tienda de la marca en Alemania se ubica en el centro comercial Westfield Hamburg-Überseequartier, en Hamburgo.

A cierre del primer semestre fiscal de Inditex (31 de julio de 2025), Oysho tenía 391 tiendas en todo el mundo.

Las ventas de Oysho alcanzaron los 389 millones de euros en su primer semestre fiscal de 2025, lo que supone un crecimiento del 5,7% respecto a los 368 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En el conjunto de Inditex, las ventas totales se situaron en 18.357 millones de euros, por lo que Oysho aportó aproximadamente el 2,1% de la facturación global del grupo textil.