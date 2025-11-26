Panoram gestionará el primer DoubleTree by Hilton en Sevilla, que abrirá sus puertas a principios de 2028

Panoram gestionará el primer DoubleTree by Hilton en Sevilla, que prevé abrir en el primer trimestre de 2028. - PANORAM

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Panoram Hotel Management gestionará el primer hotel de la marca DoubleTree by Hilton en Sevilla, que estará ubicado en pleno barrio de Nervión, en la la Avenida Diego Martínez Barrio, y cuya apertura se prevé para el primer trimestre de 2028, según un comunicado.

En concreto, el proyecto es promovido por Grupo Insur, en colaboración con Panoram y Extendam, y contempla la construcción de este establecimiento que contará con 184 habitaciones, además de amplias zonas comunes, restaurante, gimnasio y una piscina con pool bar en la cubierta.

Para el CEO de Panoram, Guillermo Pérez, la llegada de DoubleTree by Hilton a Sevilla refuerza su vocación por acompañar a socios estratégicos en el desarrollo de proyectos de gran valor y por consolidar la presencia de marcas internacionales en destinos clave del país.

Por su parte, el director general de desarrollo, España y Portugal de Hilton, Carlos Miró, ha destacado la "sólida colaboración" con la gestora hotelera, que ya gestiona nueve propiedades Hilton en España, entre las que se incluyen el recientemente inaugurado Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton, y el Hampton by Hilton Alicante Airport.

El nuevo establecimiento se incorporará a la cartera de DoubleTree by Hilton, que actualmente cuenta con más de 700 hoteles en 61 países y territorios.