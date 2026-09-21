Paramount cierra un acuerdo con el grupo de fiscales para seguir adelante con la fusión de Warner

Archivo - Logo de Paramount - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Paramount Skydance ha alcanzado un acuerdo con el grupo de doce fiscales estatales que demandaron a la compañía alegando problemas de competencia en fusión con Warner Bros, de tal manera que han conseguido desbloquear la operación.

Durante el fin de semana, ambas partes continuaron negociando y cuatro de los estados que se oponían a los términos del pacto inicialmente alcanzado con California cedieron, permitiendo sacar adelante el acuerdo, según fuentes citadas por la agencia Bloomberg y como adelantó el diario 'Wall Street Journal'.

Massachusetts, Nueva York, Connecticut y Minnesota se habían resistido a aceptar un posible acuerdo, pero finalmente concluyeron que el coste del proceso legal no se justificaba sin el liderazgo de California en el proceso.

Los términos de acuerdo, que todavía no se han hecho públicos, aunque se espera que informe este mismo lunes, incluyen la creación de dos consejos editoriales separados para las cadenas de televisión CNN y CBS, así como el compromiso de distribuir hasta 30 películas al año, bajo la amenaza de sanción de hasta 30 millones por cada largometraje no publicado.

La demanda provocó que n juzgado de California emitió una restricción temporal para paralizar la fusión después de que el fiscal general de California, Rob Bonta, encabezara una coalición de doce estados para impugnar la operación de los dos grandes grupos mediáticos y audiovisuales arguyendo que causaría "un daño sustancial a las salas de cine, las distribuidoras de cable básico y, en última instancia, al público de todo el país" al fusionar dos de las cinco principales distribuidoras de películas de Hollywood y dos de los cinco principales propietarios de canales de televisión por cable.

Paramount consiguió adquirir Warner tras la batalla por hacerse con el gigante de Hollywood después de la decisión de Netflix de no continuar con la guerra de ofertas. Paramount ofreció un precio de 31 dólares por acción, elevando el total de la transacción a 110.000 millones de dólares (96.000 millones de euros).

La fusión supone integrar a grandes activos del mundo de la comunicación y el entretenimiento, como las cadenas de televisión CNN y CBS, dos estudios cinematográficos, la plataforma de streaming HBO y otras cadenas de televisión por cable, entre ellas las enfocadas al público infantil y juvenil Nickelodeon y Cartoon Network. Además de franquicias y películas de éxito global como Harry Potter, Juego de Tronos, Star Trek o Misión Imposible.