Paramount extiende al 20 de febrero el plazo de su OPA sobre Warner Bros Discovery

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Paramount Skydance (PSKY) ha informado de la extensión hasta el próximo 20 de febrero de su oferta pública de adquisición (OPA) de 108.400 millones de dólares (92.565 millones de euros) sobre la totalidad de Warner Bros. Discovery (WBD), a cuyos accionistas solicitará que voten en contra de la transacción modificada acordada con Netflix, que ofrece unos 82.700 millones de dólares (70.620 millones de euros) por los estudios y plataformas de 'streaming' de la compañía.

El pasado mes de diciembre, la multinacional dirigida por David Ellison ya había extendido por un mes, hasta el 21 de enero, el plazo de su oferta, que propone el desembolso en efectivo de 30 dólares por cada acción de WBD, frente a los 27,75 dólares de la de Netflix, que el martes modificó las condiciones de la misma para que el pago sea 100% en efectivo.

En este sentido, Paramount defiende que el acuerdo modificado de fusión de Netflix "representa el reconocimiento por parte de WBD de que su acuerdo original era inferior, pero la nueva transacción sigue siendo inferior a la oferta en efectivo de 30 dólares por acción de Paramount".

Asimismo, considera que, en los materiales presentados por WBD en relación con su acuerdo de fusión modificado con Netflix, el dueño de HBO Max reveló por primera vez parte de la información crítica que se les había ocultado a sus accionistas.

De tal modo, Paramount advierte del riesgo de que los accionistas de WBD acaben recibiendo menos de los 27,75 dólares por acción en efectivo planteados si finalmente WBD no logra endosar deuda por importe de 17.000 millones de dólares (14.517 millones de euros) a Discovery Global, negocio que WBD pretende escindir antes de su fusión con Netflix.

"Si WBD tiene que redistribuir parte o la totalidad de esa deuda a su negocio de streaming y estudios, se reducirá la contraprestación por acción, dólar por dólar, que recibirán los accionistas de WBD", advierte la compañía.

Asimismo, Paramount considera que la transacción con Netflix enfrenta un grave riesgo regulatorio, ya que consolidaría aún más la concentración del mercado, a diferencia de su oferta, que "fomenta la competencia y fortalece las perspectivas a largo plazo de la industria del entretenimiento".

"La junta de WBD continúa ocultando información muy relevante sobre Discovery Global mientras busca la aprobación de los accionistas, lo que impedirá que estos se beneficien de la oferta de Paramount que maximiza el valor", sostiene en su ataque al acuerdo de fusión entre Netflix y WBD.

De este modo, Paramount Skydance ha presentado la documentación preliminar para la representación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para solicitar a los accionistas de WBD "que voten en contra de la transacción modificada con Netflix" y las propuestas relacionadas en la junta extraordinaria de accionistas de WBD, que podría celebrarse el próximo mes de abril.