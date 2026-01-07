Las patronales de alimentación piden eximir a las microempresas de aplicar el sistema 'Verifactu'

Archivo - Manifiesto conjunto de Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca en relación al sistema de facturación electrónica VeriFactu - CEOPPAN, CEDECARNE, FEDEPESCA - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las patronales nacionales de alimentación Fedepesca, Ceoppan y Cedecarne han exigido este miércoles a la Agencia Tributaria eximir a las microempresas y a los negocios minoristas de aplicar el sistema de facturación electrónica de 'Verifactu'.

Las patronales valoran positivamente que el Gobierno haya ampliado el plazo para adaptarse al sistema 'Verifactu' hasta julio de 2027 para autónomos y pymes, aunque consideran la prórroga como insuficiente para microempresas y negocios con recursos técnicos limitados.

'Verifactu', según las patronales, puede tener consecuencias negativas para muchos pequeños negocios al aumentar la presión técnica a un sector vulnerable "con poca capacidad de adaptación informática y sobrecargado de trabajo", con una media de 47 horas semanales trabajadas en el caso de los comerciantes autónomos.

LIMITACIONES PARA APLICAR EL SISTEMA

Uno de los principales obstáculos a la hora de implantar la facturación electrónica es la venta medida por báscula de la que disponen muchos comercios especializados, y en los que implantar los requisitos del sistema supondría costes adicionales elevados en nuevos 'hardware' y 'software'.

Por este tipo de limitaciones técnicas, también proponen eximir de esta norma a los autónomos empresarios mayores de sesenta años, a las comunidades de bienes con menos de diez trabajadores y a los minoristas acogidos al Régimen Especial de Recargo de Equivalencia del IVA.

Las patronales argumentan, además, que liberar a estos pequeños negocios del sistema 'Verifactu' tendría un impacto mínimo en la lucha contra el fraude fiscal, pues el comercio especializado representa solo el 5% del total del sector, por lo que apenas afectaría a la recaudación de impuestos y sí garantizaría la supervivencia de miles de negocios.