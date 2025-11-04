Perk unifica viajes y gastos en una única plataforma inteligente

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

TravelPerk ha anunciado su cambio de marca a Perk, una nueva plataforma basada en inteligencia artificial que integra la gestión de viajes y gastos empresariales en una única solución global. La compañía busca así eliminar las tareas repetitivas y no esenciales que restan productividad a los empleados, a las que denomina "trabajo oculto".

Según un estudio encargado por Perk a Forrester Consulting, las empresas pierden al año miles de millones por este tipo de trabajo no esencial. De media, cada empleado pierde aproximadamente siete horas a la semana en este tipo de tareas, además de 11 minutos adicionales para volver a concentrarse en su trabajo tras cada interrupción.

En el caso de España, el impacto asciende a 43.600 millones de euros anuales, con una pérdida media de seis horas semanales por empleado.

Según el informe de Perk el 69% de los empleados realiza trabajo oculto durante su jornada laboral; el 45% lo considera la principal causa de agotamiento laboral (burnout); el 52% afirma que el trabajo oculto está aumentando año tras año; el 50% indica que reduce su satisfacción laboral y el 70% acoge favorablemente herramientas con IA que ayuden a reducirlo

La plataforma de Perk automatiza alrededor del 67% de estas tareas, incluyendo la reserva de viajes, la gestión de gastos y facturas, y la organización de eventos corporativos. Además, incorpora Perk Pay, un sistema de pagos y tarjetas corporativas que permite a las empresas centralizar y controlar el gasto mientras reduce riesgos y simplifica la conciliación.

La compañía, que supera los 300 millones de dólares (260,3 millones de euros) en ingresos anualizados, cuenta con sedes en Boston y Londres, más de 1.800 empleados y presencia en 12 oficinas internacionales.

En el último año ha completado dos adquisiciones estratégicas y una ronda de financiación Serie E destinada a acelerar el desarrollo de soluciones basadas en IA.

Perk trabaja con más de 10.000 empresas en todo el mundo y continúa ampliando su ecosistema de integraciones con sistemas de planificación de recursos (ERP), recursos humanos (HRIS) y gestión de gastos, con el objetivo de optimizar operaciones y potenciar el trabajo real dentro de las organizaciones.