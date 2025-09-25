Las pernoctaciones en la UE a través de plataformas digitales crecieron un 2,3% en el primer semestre

Archivo - Imagen de recursos de turistas en Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de pernoctaciones en pisos turísticos de corta estancia en la Unión Europea a través de Airbnb, Booking, Expedia Group y Tripadvisor alcanzaron las 1.279 millones en el primer semestre de 2025, lo que supone un 2,3% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de Eurostat.

El aumento del 3,1% en las noches de los visitantes extranjeros durante los primeros seis meses fue un poco más pronunciado que el crecimiento de las estancias de los nacionales (+1,7%).

Por países, Malta (+12,7%), Letonia (+8,6%) y Polonia (+8,5%) registraron los mayores aumentos en la cuota de pernoctaciones a lo largo de la primera mitad del año. Por otro lado, Irlanda registró una caída (-3,5%), y Alemania (+0,2%), Suecia (+0,5%) y Bélgica (+0,9%) alcanzaron los menores crecimiento.

Teniendo en cuenta los extranjeros, Malta (+13%), Letonia (+12,8%) y Finlandia (+12,3%) fueron los que más subieron. En el otro extremo, Irlanda (-6,1%), Suecia (-5,3%) y Alemania (-2,9%) fueron los únicos países que experimentaron un descenso.

En esta estadística, 2024 marcó un nuevo récord anual con un incremento de un 18,8% más en comparación con 2023, hasta las 854 millones de estancias.