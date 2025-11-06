La petrolera ConocoPhillips gana 1.495 millones de euros en el tercer trimestre, un 16,2% menos

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La petrolera estadounidense ConocoPhillips ha anunciado este jueves que obtuvo unos beneficios netos de 1.726 millones de dólares (1.495 millones de euros) durante el tercer trimestre de 2025, esto es un 16,2% menos que doce meses atrás.

Los ingresos ascendieron a 15.522 millones de dólares (13.443 millones de euros), un 14,1% más, de los que 15.031 millones de dólares (13.018 millones de euros) procedieron de las operaciones principales de la multinacional y el resto de inversiones u otros conceptos.

De su lado, el sumatorio de costes de actividad, venta, administración, depreciaciones o efectos cambiarios, entre otros, se situó en los 12.594 millones de dólares (10.907 millones de euros), un 21,5% más.

Ya en el dato hasta septiembre, las ganancias fueron de 6.546 millones de dólares (5.669 millones de euros) y la facturación de 47.363 millones de dólares (41.020 millones de euros).

"De cara a 2026, esperamos una reducción de los costes de capital y operativos, con un crecimiento de la producción entre plano y moderado", ha afirmado el presidente y consejero delegado de ConocoPhillips, Ryan Lance.

"Gracias a nuestra amplia, sólida y diversa cartera, seguimos en camino de alcanzar los 7.000 millones de dólares [6.063 millones de euros] previstos en 'cash flow' acumulado para 2029, incluyendo 1.000 millones de dólares [866,1 millones de euros] anuales entre 2026 y 2028", ha añadido.

En este sentido, la compañía con sede en Houston prevé que los gastos de capital en 2026 estén en el entorno de los 12.000 millones de dólares (10.393 millones de euros), 500 millones de dólares (433 millones de euros) menos que lo estimado inicialmente. La producción subyacente permanecerá sin cambios o crecerá un 2%.

Asimismo, ConocoPhillips ha incrementado el dividendo a repartir en un 8%, hasta los 0,84 dólares (0,73 euros), que será abonado el 1 de diciembre a todos los accionistas que figuren como tal al cierre del mercado el 17 de noviembre.