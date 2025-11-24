La petrolera estatal Saudi Aramco estudia la venta de activos valorados en más de 8.676 millones de euros

Archivo - Instalaciones de 'downstream' de la petrolera estatal Saudi Aramco. - ARAMCO - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, está estudiando la venta de activos valorados en más de 10.000 millones de dólares (8.676 millones de euros), lo que sería una de las principales desinversiones acometidas, según ha informado 'Bloomberg'.

Las fuentes consultadas han indicado que los activos estarían relacionados con la exportación de petróleo y las terminales para su almacenamiento, así como que ya Saudi Aramco ya se habría puesto en contacto con bancos para valorar la viabilidad de la transacción.

Asimismo, la compañía estatal estaría sopesando recurrir a una operación de 'leasing' similar a la recientemente acordada con un consorcio liderado por Global Infrastructure Partners (BlackRock) para los campos gasísticos de Jafurah.

La firma de hidrocarburos podría, también, desprenderse de parte de su cartera inmobiliaria. Esto permitiría al país árabe levantar miles de millones en fondos, al tiempo que abriría los mercados de conformidad con los planes trazados desde el Gobierno.