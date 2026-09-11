Planas insiste en que le gustaría que el comprador de Deóleo sea "español", pero es compraventa privada y no interfiere

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en un acto. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha insistido este viernes en que le gustaría que el comprador de Deóleo fuera "español", pero "evidentemente esta es una compraventa privada que depende del mercado de compradores y vendedores", de manera que ha subrayado que "hay que respetar las reglas del juego".

Antes de inaugurar el encuentro 'Humboldt Córdoba 2026: Ciencia, tecnología y humanidades al servicio del sector agroalimentario', el ministro ha remarcado que él no quiere "interferir en la operación", dado que "lo que hay en este momento son claramente unas conversaciones que aún no están concluidas entre diversas empresas que quieren adquirir". En este caso, ha indicado que "no hay que perjuzgar las situaciones y cada cosa en su momento".

No obstante, ha dicho que "preocupa la continuidad industrial y también la preservación de los intereses de nuestros olivareros". "Esa es la mayor preocupación y, evidentemente, somos el primer productor mundial y tenemos que defender nuestros intereses", ha trasladado.

En este sentido, Planas ha aseverado que siguen "con mucha atención todo lo que se refiere a la venta de Deóleo por parte de dos fondos de inversión británicos a quien pueda ser su posible comprador", y "todo tiene que hacerse sobre la base de la legislación vigente, de la española y la europea", recordando que "estamos en el seno del mercado interior europeo", y "también de las condiciones de mercado, de lo que ofrezcan cada uno de los que quieren adquirirlo, y de las condiciones en materia de competencia".