Planas prevé una "gran tarea" ante los recortes de Bruselas que ve "absolutamente injustificados"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (c), comparece ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el Congreso de los Diputados, - Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido que se prevé una "gran tarea" ante los recortes en la Política Pesquera Común (PPC) que figuran en la propuesta de la Comisión Europea que califica de "absolutamente injustificados".

En concreto, Planas, que ha comparecido este jueves en la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso, ha alertado de que los fondos previstos se reducen a un tercio del marco anterior, pasando de unos 6.000 millones de euros a solo 2.000 millones de euros. "Esta dotación no permite asegurar los objetivos de estabilidad ni la renovación de la flota pesquera del siglo XXI", ha asegurado.

El titular de Pesca ha reconocido la complejidad de la reforma pesquera, al tiempo que ha destacado el papel de España como primer país pesquero de la Unión Europea y la apuesta del sector por el rendimiento máximo sostenible, que equilibra la sostenibilidad económica con la ambiental. "Esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer", ha admitido.

En este contexto, el ministro insta a que la nueva PPC ponga el acento en la rentabilidad del sector. "Hemos hecho un esfuerzo brutal desde el punto de vista de la sostenibilidad y ha sido positivo, pero ahora debemos recuperar elementos que garanticen la rentabilidad", ha subrayado.

De esta forma, Planas ha reconocido que España lleva "cinco años remando corriente y nunca mejor dicho". "Le he planteado al comisario que éste es el año de aumentar los días de pesca disponibles para nuestros pescadores. Y ese va a ser el objetivo de España en esta negociación", ha recalcado.

Así, el titular de Pesca ha avanzado que ya está "analizando" para fijar la posición de España para las negociaciones de cuotas y TACs de diciembre, donde también se abordará la situación del Mediterráneo. "Estamos buscando maximizar los días disponibles y además nuestro objetivo es incrementarlos para el año que viene", ha recalcado.