Planas reitera su "respeto" ante la manifestación del miércoles frente al Ministerio de Agricultura

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a manifestar su "respeto al derecho de manifestación" respecto a la manifestación que está convocada para este miércoles por Unión de Uniones, donde se esperan más de 500 tractores frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"Respeto el derecho de manifestación pacífica y rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia. Soy un demócrata y no voy a decir a nadie que no ejercite sus derechos. Lo que sí que digo es que no tenemos una varita mágica, pero sí los instrumentos para escuchar las peticiones y responder a las demandas del sector", ha asegurado Planas en rueda de prensa, donde ha recordado que la reunión del pasado jueves con Asaja, COAG y UPA fue "muy positiva".

El titular de Agricultura ha subrayado que las 18 medidas que anunció el pasado jueves son "un paquete sólido y trabajado por parte del Ministerio".

Cuestionado que desde Unión de Uniones han avanzado que si Planas "hace caso omiso" el miércoles, darán "una vuelta de tuerca" y se dirigirán directamente a presidencia del Gobierno. "Yo tengo la interlocución con quien debo tenerla y la voy a tener", ha zanjado.

Unión de Uniones ha avanzado este lunes que un total de 500 tractores y 100 autobuses llegarán este miércoles a Madrid para concentrarse ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según las primeras estimaciones de la organización agraria, que ha indicado que puede que "se quede corta".

El motivo de esta concentración es que, de las 18 medidas que anunció el ministro de Agricultura, Luis Planas, la semana pasada, "ninguna va a permitir que se arregle ninguno de los problemas del sector", en palabras del coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.

De esta forma, este martes saldrán desde diferentes partes de España los manifestantes, que pasarán esa noche en municipios cercanos a Madrid, para, finalmente, el miércoles a primera hora de la mañana entrar a la capital por las seis radiales.

La manifestación arrancará a las 10.30 horas en la Plaza de la Independencia, dirección Plaza Cibeles, hasta llegar al Ministerio de Agricultura.