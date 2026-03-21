El PP pide la comparecencia de la secretaria de Digitalización por el fracaso del proyecto ALIA

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, durante un almuerzo en el marco del Mobile World Congress - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, por el proyecto ALIA, un modelo de lenguaje de Inteligencia Artificial (IA) desarrollado desde el ámbito público y entrenado en los idiomas cooficiales del Estado.

El proyecto se trata de una iniciativa del Gobierno para desarrollar su propia familia de modelos de lenguaje de IA de código abierto y de carácter público, con el objetivo de que pueda entrenarse en catalán, valenciano, euskera y gallego.

Sin embargo, el partido de Alberto Núñez Feijóo censura que la iniciativa ha tenido un "bajo nivel de adopción". En concreto, el PP reprocha el elevado coste por descarga derivado de la inversión pública realizada.

En este contexto, la formación ha pedido la comparecencia de la secretaria de Estado de Digitalización en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso. Asimismo, según se recoge en la petición de comparecencia recogida por Europa Press, el partido quiere que González Veracruz explique las medidas previstas para corregir esta situación y garantizar un "uso eficiente" de los fondos públicos.